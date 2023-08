adidas Dame4 A Bathing Ape Greenです。

何回か履いたので使用感があります。

大阪心斎橋のセレクトショップで購入しました。

何か気になる点や写真の追加が欲しい場合は気軽にコメントよろしくお願いします!

即購入可能です!

※商品受取後の返品等はお断りしてますのて状態を画像にてご確認の上購入にお進みいただければと思います。

〈発送方法に関して〉

・箱(段ボール=再利用の)に入れて発送を予定しております。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 やや傷や汚れあり

adidas Dame4 A Bathing Ape Greenです。何回か履いたので使用感があります。大阪心斎橋のセレクトショップで購入しました。何か気になる点や写真の追加が欲しい場合は気軽にコメントよろしくお願いします!即購入可能です!※商品受取後の返品等はお断りしてますのて状態を画像にてご確認の上購入にお進みいただければと思います。〈発送方法に関して〉・箱(段ボール=再利用の)に入れて発送を予定しております。#adidas#Basketball#adidasDame4ABathingApeRed#cactusjack#travisjordan#NIKE#Jordan#fragment#トラビススコット#藤原ヒロシ#travisscott#fujiwarahiroshi#fragmentcactusjackneighborhoodtravisscottnikeoffwhitesupremesacaifr2#fr2supremenikesacaikawsoffwhitejordanairjordanrodmanemiliopuccibanksypuccithrashersmoking killsdunkambushlouisvuittonguccidiorbox logoサプールシュプリームネイバーフッドサカイオフホワイトジョーダンエアジョーダンダンクナイキカクタスジャックトラビススコットトラヴィススコットネイバーフッドナイキオフホワイトシュプリームサカイフラグメントフラッグメントfujiwarahiroshi藤原ヒロシkawsKAWSカウズTravis ScottカウズTokyo FirstdiorJordanair jordanディオールジョーダンマイケルジョーダン藤原ヒロシフラグメントトラヴィス スコットaj1

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 やや傷や汚れあり

