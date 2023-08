激安/新作 《最新モデル＊ほぼ未使用》 ブラウンシルクエキスパート Pro5 PL-5117 美容機器

❤️ご覧いただき、ありがとうございます❤️

全てコメントなしで、即購入可能です!!

コメントなどがあっても早い人優先されますので、

売れてしまった場合は申し訳ありません(>_<)

《最新モデル*ほぼ未使用》

ブラウンシルクエキスパート Pro5 PL-5117

◎ほとんど照射しておりませんので、

残量は新品に近い状態です◎

3ヶ月ぐらい前に購入しましたが、

使用する機会がなく、ほとんど使用しておりません!

ほとんど使用しておりませんので、

目立った傷、汚れなどなく綺麗な状態です!

写真に写っているものが付属品になります!

気になるところは写真に写してありますので、

状態は写真にてご確認ください。

✨安心の動作保証✨

・専門技術者による動作確認済み。

・各機能など全て問題ありません。

✨ 匿名配送 ✨

・匿名発送のらくらくメルカリ便にて発送致します。

・匿名配送ですので、ご購入者様の

ご住所、お名前などは分かりませんので、

ご安心ください!

ブラウン特有の照射の威力が強いことから

カートリッジには焦げ付きがあるかもしれません。

どうしても付着してしまうもので、使用には問題ありません^ ^

ほとんど使用しておりませんので、

綺麗な状態ですが、説明書は保管による若干しわ、汚れがありますので、おまけ程度です。ご了承ください(>_<)

T05095

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

