お知らせ ログイン 会員登録 出品
驚きの価格 カメラテキスト本付き★美品★Canon EOS KISS X8iレンズキット デジタルカメラ

商品の説明

Canon EOS KISS X8iレンズキットです。
canon eos 8000d ダブルズームキット　単焦点
全ての箱付きです。
オリンパス　OM-D E-M10 初代
（中箱の一つには保証書か何かを剥がした後がありますのはご了承下さい）
【OLYMPUS】一眼レフカメラ OLYMPUS PEN E-PL8
EF-S18-135 IS USM
●Leica Q2 ブラック＋サムレスト＋ハンドグリップ
ズームレンズが付属しているキットです。
ニコン FE2 + タムロン36-72
購入して何度かは使用しましたが、
【美品】 SONY DSC HX90V《有機ELファインダー・光学30倍搭載》
ほとんど使っていない感じで所持していました。
本日限定値下げ　Canon EOS Kiss X7 ダブルズームレンズキット
なので箱や備品もキットに入っていたままあります。説明書類など全部あります。
Canon EOS Kiss X8i ダブルズームキット 箱付き
液晶フィルムは本体に付けてます。
極上品☆キャノン Canon kiss X9i 標準&望遠ダブルレンズセット
紫外線カットフィルターも後付けでついてます。
ペンタックスK-70 セット
お得なセットになっています。
kotoko 様専用RICOH GRⅢx リコーGR3x ほぼ新品
写真好き、カメラ好きの方に。
Nikon D3100

Canon EOS 7D MARK2 ボディー
カメラ初心者の方に向けて、
SONY NEX−5N NEX-5N(B)
人気本「カメラはじめます」もオマケで
Panasonic DMC−GH4 DMC-GH4-K ボディおまけ付き
お付けします。マンガでわかりやすい本です。
デジカメ CASIO HIGH SPEED EXILIM EX-ZR200WE

X-E3 ボディ　ブラック
唯一SDカードは使用したので
4,000円お値引しました。NikonD7000とタムロン18-400ｍｍ
お付けしておりません。
Nikon D810 ボディ + バッテリー2個 + DK-17M

NICON COOLPIX 5700 URE8+WC80 SB28DX １
⚫︎追加記事
さいたまさん専用 EOS Rボディ レンズ
液晶画面フタの部分に少しカスレの様な物があります。画像8番目参照。分かりやすく見えるように撮っています。気になるかは個人の見解になるかと思います。
キャノン CANON EOS-1Ds Mark III ボディ#1141718A

CANON EOS8000D レンズキット+単焦点レンズ付き
#キヤノン
FUJIFILM FinePix F50 fd デジタルカメラ　#1402
#Canon
OLYMPUS OM-D EM-1Mark2　レンズセット

新品に近い 超高級カメラ OLYMPUS OM-D EM-1#197
人気モデル/シリーズ···Canon EOS Kiss

ショット数 15回 FUJIFILM フジフイルム X100F Silver

商品の情報

ブランドキヤノン
商品の状態目立った傷や汚れなし

★Canon EOS 60D★S数4000未満●スマホ転送●超望遠

OM-D E-M1 MARK II

16Y 早い者勝ち SONY ビデオカメラ 極美品 HDR-CX535 箱付き

Panasonic LUMIX LX DMC-LX100

SONY ソニー ミラーレス一眼 α6000 ブラック　レンズ付き

Leica Q TYPE116 新品同様　純正UVフィルター　予備バッテリー付

Canon IXY DIGITAL 930 IS PR キャノン デジカメ

❤️カンタン自撮り一眼レフ❤️Nikon D5000 レンズキット

sale！★新品未使用品！★SONY ソニー α7Ⅳ ボディ ILCE-7M4
Canon EOS KISS X8iレンズキットです。全ての箱付きです。（中箱の一つには保証書か何かを剥がした後がありますのはご了承下さい）EF-S18-135 IS USMズームレンズが付属しているキットです。購入して何度かは使用しましたが、ほとんど使っていない感じで所持していました。なので箱や備品もキットに入っていたままあります。説明書類など全部あります。液晶フィルムは本体に付けてます。紫外線カットフィルターも後付けでついてます。お得なセットになっています。写真好き、カメラ好きの方に。カメラ初心者の方に向けて、人気本「カメラはじめます」もオマケでお付けします。マンガでわかりやすい本です。唯一SDカードは使用したのでお付けしておりません。⚫︎追加記事液晶画面フタの部分に少しカスレの様な物があります。画像8番目参照。分かりやすく見えるように撮っています。気になるかは個人の見解になるかと思います。#キヤノン#Canon人気モデル/シリーズ···Canon EOS Kiss

商品の情報

ブランドキヤノン
商品の状態目立った傷や汚れなし

驚きの価格 カメラテキスト本付き★美品★Canon EOS KISS X8iレンズキット デジタルカメラ

12分钟前

驚きの価格 カメラテキスト本付き★美品★Canon EOS KISS X8iレンズキット デジタルカメラ

¥69,000 ¥37,260

(税込) 送料込み
6
11
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

ddcad78b6976e

 321

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (11)

ddcad78b6976e
驚きの価格 カメラテキスト本付き★美品★Canon EOS KISS X8iレンズキット デジタルカメラ 驚きの価格 カメラテキスト本付き★美品★Canon EOS KISS X8iレンズキット デジタルカメラ

Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X8i レンズキット EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM 付属 KISSX8I-1855ISSTMLK

Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X8i レンズキット EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM 付属 KISSX8I-1855ISSTMLK


Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X8i レンズキット EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM 付属 KISSX8I-1855ISSTMLK

Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X8i レンズキット EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM 付属 KISSX8I-1855ISSTMLK


Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X8i レンズキット EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM 付属 KISSX8I-1855ISSTMLK

Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X8i レンズキット EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM 付属 KISSX8I-1855ISSTMLK


キヤノン EOS Kiss X8i EF-S 18-55mm IS STM レンズキット | デジタル

キヤノン EOS Kiss X8i EF-S 18-55mm IS STM レンズキット | デジタル


Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X7i レンズキット EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM付属 KISSX7I-18135ISSTMLK

Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X7i レンズキット EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM付属 KISSX7I-18135ISSTMLK


Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X8i レンズキット EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM 付属 KISSX8I-1855ISSTMLK

Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X8i レンズキット EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM 付属 KISSX8I-1855ISSTMLK


Amazon | Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X8i レンズキット EF

Amazon | Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X8i レンズキット EF

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 驚きの価格 カメラテキスト本付き★美品★Canon EOS KISS X8iレンズキット デジタルカメラ
© www.inba.net, Inc.