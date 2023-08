soeurtokyo Guard Unisex Cotton Pants Form 1

定価¥36,000 ブラック 完売中

とても素敵なので探していた方にぜひ。

One size

※身長150cm、ウエスト64cm、股下60cmの自分に合わせてオーダーしましたが、それでも裾の丈感は高めのヒールを履いても引き摺るくらいです。作り手の方にもそのように履いてお楽しみくださいと言われています。

一度着用した極美品ですが、写真の通り、片側の裾一部のみ汚れがありますのでご理解の上ご購入下さい。(おそらく誰が履いても引き摺るデザインのため、一度履けば必ず汚れる部分です。)

写真モデル 160cm

送料を抑える為コンパクトに畳んで発送しますので、折りシワが付いてしまうかもしれませんが一度選択したら戻ります◎。ご了承下さい。

soeurtokyo Guard Unisex CottonPantsForm1

夏はショーツの上にそのまま一枚でヘルシーな肌見せが可能、また太腿から膝下まで肌が露出するアイテムとなっているため冬はストッキングやタイツなどとのスタイリングもお勧めです。

2cmのシルバースクエアリングを使って腰回りと膝下を繋いでいる。

女性の体型からパターンをとっており、ハイウエストで臀部にぴったりフィット。

男女ともの着用を可能にするため、男性と女性の身体の上でフィットするように計算されて作られています。

インナーウエアに特化した肌触りの良いCotton 100%

公式サイトより↓

スールートーキョーはランジェリーでもない衣服でもない、あるいはそのどちらでもない“overwear ” を毎コレクションで展開する、ハンドメイドブランド。

今まで下着としてカテゴリ分けされてきたランジェリー。

コーディネートとして組み込み、外に出かけることができる人はどれくらいだろう?

また、その理解はどれくらい追いついているだろうか?

SOEUR tokyo / スールトーキョー ではそんな決められたボーダーラインを取り払った型破りなクリエイトを展開。

inとout を隔てていた扉を SOEURは取り外します。

#ilfelino

#lingerie

#ランジェリー

#y2k

#イルフェリーノ

#撮影

#モデル

#モード

#モノトーン

#モノクロ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジバンシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

