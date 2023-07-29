【美品】 【値下げしました】Creative Drug Store バッグ ショルダーバッグ

Creative Drug Storeのショルダーバッグです。

COACH コーチ 巾着 ショルダーバッグ 茶 レザー★ビームス 西口修平

2018くらいにポップアップで購入しました。

HUMAN MADE サコッシュ ヒューマンメイド ブルー ショルダーバッグ

年を間違えてたらすみません、定かじゃないです...。

最終値下げ ポーターとマンハッタンポテージのショルダーバック3点セット

2020年くらいまでの間に自身で何回か使った記憶があります。

Supreme 23Ss Field Waist Bag "Black



【新品同様】オロビアンコ ショルダーバッグ SARANGINO ブラック 黒

少し刺繍に黄ばみが一部だけございます。

マッキントッシュ×PORTERコラボ 店舗限定 "デニム"ヘルメットバッグ

またチャックの持ち手の塗装が少し剥げています。(4枚目ご参照下さい。)

ステラマッカートニーバッグ

それ以外は良好です、気にされない方であれば問題ないかと思います。

スリークロス レザー ショルダーバッグ / ボディバッグ 長財布 OK



ハンティングワールド HUNTING WORLD メッセンジャーバッグ メンズ

小さいですがポケットが多く収納性が抜群で好きでした。

美品✨バーバリーブラックレーベル ショルダーバッグ ストライプ レザー ベージュ

私の趣向が変わりましたので、出品に至りました。

ニード アーバンネイチャー ショルダー R1 スリングバッグ

Creative Drug Store,Otogibanashi's,SUMMIT周り好きな方に購入していただければと思っております。

NIKE AIR FORCE 1 GORE TEX 黒 ブーツ ゴアテックス



90s 00s ステューシー ショルダーバッグ ナイトカモ 1998

常識の範囲内で値下げ交渉承ります。

美品 アニアリ ショルダーバッグ 本革 保存袋付き ソフトレザー

お声掛けください！

WACKO MARIA × PORTER SHOULDER POUCH ⑦



CAMPER 美品 レザーコンビショルダーバッグ カンペール ブルー 青 鞄

#creativedrugstore

デッドストック！70'sビンテージ ヒッピー レザークラフト ショルダーバッグ

#cds

【美品】GUCCI シェリーライン マーモント ショルダーバッグ レザー メンズ

#otogibanashis

未使用 VIVIENNE WESTWOOD ショルダーバッグ GYM 日本製

#bim

2000s Prada Sport archive body bag

#ind

★超美品★ブリーフィング/BRIEFING DELTA SLASHER M

#palbedstock

アークテリクス ARC'TERYX クイバーQuiver 廃盤品

#jubee

ノースフェイス✖️シュプリームショルダーバッグ サコッシュ

#doooo

AMI PARIS 新品 ウエストバッグ ボディバッグ ハラコレザー レオパード

#vava

みやがわスポーツ YAECA サコッシュ・ホワイト

#summit

GUCCI ボディーバック

カラー···ブラック

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Creative Drug Storeのショルダーバッグです。2018くらいにポップアップで購入しました。年を間違えてたらすみません、定かじゃないです...。2020年くらいまでの間に自身で何回か使った記憶があります。少し刺繍に黄ばみが一部だけございます。またチャックの持ち手の塗装が少し剥げています。(4枚目ご参照下さい。)それ以外は良好です、気にされない方であれば問題ないかと思います。小さいですがポケットが多く収納性が抜群で好きでした。私の趣向が変わりましたので、出品に至りました。Creative Drug Store,Otogibanashi's,SUMMIT周り好きな方に購入していただければと思っております。常識の範囲内で値下げ交渉承ります。お声掛けください！#creativedrugstore#cds#otogibanashis#bim#ind#palbedstock#jubee#doooo#vava#summitカラー···ブラック

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

1LDK MY__ NYLON SHOULDER BAG[BLACK]UES ウエス 23ozデニムショルダーポーチ UES EASY NAVY20年程前の品 ネペンテス レザーショルダーバッグ ブラウン美品✨ブレディー アリエルトラウト 黒 ショルダーバッグ キャンバス レザーSupreme - Mesh Mini Duffle Bag Supreme