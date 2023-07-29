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【美品】 【値下げしました】Creative Drug Store バッグ ショルダーバッグ

商品の説明

Creative Drug Storeのショルダーバッグです。
COACH コーチ 巾着 ショルダーバッグ 茶 レザー★ビームス 西口修平
2018くらいにポップアップで購入しました。
HUMAN MADE サコッシュ　ヒューマンメイド　ブルー　ショルダーバッグ
年を間違えてたらすみません、定かじゃないです...。
最終値下げ　ポーターとマンハッタンポテージのショルダーバック3点セット
2020年くらいまでの間に自身で何回か使った記憶があります。
Supreme 23Ss Field Waist Bag "Black

【新品同様】オロビアンコ ショルダーバッグ SARANGINO ブラック　黒
少し刺繍に黄ばみが一部だけございます。
マッキントッシュ×PORTERコラボ 店舗限定 "デニム"ヘルメットバッグ
またチャックの持ち手の塗装が少し剥げています。(4枚目ご参照下さい。)
ステラマッカートニーバッグ
それ以外は良好です、気にされない方であれば問題ないかと思います。
スリークロス レザー ショルダーバッグ / ボディバッグ 長財布 OK

ハンティングワールド HUNTING WORLD メッセンジャーバッグ メンズ
小さいですがポケットが多く収納性が抜群で好きでした。
美品✨バーバリーブラックレーベル ショルダーバッグ ストライプ レザー ベージュ
私の趣向が変わりましたので、出品に至りました。
ニード アーバンネイチャー ショルダー R1　スリングバッグ
Creative Drug Store,Otogibanashi's,SUMMIT周り好きな方に購入していただければと思っております。
NIKE AIR FORCE 1 GORE TEX 黒 ブーツ ゴアテックス

90s　00s ステューシー　ショルダーバッグ　ナイトカモ　1998
常識の範囲内で値下げ交渉承ります。
美品 アニアリ ショルダーバッグ 本革 保存袋付き ソフトレザー
お声掛けください！
WACKO MARIA × PORTER SHOULDER POUCH ⑦

CAMPER 美品 レザーコンビショルダーバッグ カンペール ブルー 青 鞄
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デッドストック！70'sビンテージ ヒッピー レザークラフト ショルダーバッグ
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【美品】GUCCI シェリーライン マーモント ショルダーバッグ レザー メンズ
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未使用　VIVIENNE WESTWOOD ショルダーバッグ GYM 日本製
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2000s Prada Sport archive body bag
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★超美品★ブリーフィング/BRIEFING DELTA SLASHER M
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アークテリクス ARC'TERYX クイバーQuiver 廃盤品
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ノースフェイス✖️シュプリームショルダーバッグ　サコッシュ
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みやがわスポーツ YAECA サコッシュ・ホワイト
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GUCCI ボディーバック
カラー···ブラック

1LDK MY__ NYLON SHOULDER BAG[BLACK]

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

UES ウエス 23ozデニムショルダーポーチ UES EASY NAVY

20年程前の品　ネペンテス　レザーショルダーバッグ　ブラウン

美品✨ブレディー アリエルトラウト 黒 ショルダーバッグ キャンバス レザー

Supreme - Mesh Mini Duffle Bag Supreme
Creative Drug Storeのショルダーバッグです。2018くらいにポップアップで購入しました。年を間違えてたらすみません、定かじゃないです...。2020年くらいまでの間に自身で何回か使った記憶があります。少し刺繍に黄ばみが一部だけございます。またチャックの持ち手の塗装が少し剥げています。(4枚目ご参照下さい。)それ以外は良好です、気にされない方であれば問題ないかと思います。小さいですがポケットが多く収納性が抜群で好きでした。私の趣向が変わりましたので、出品に至りました。Creative Drug Store,Otogibanashi's,SUMMIT周り好きな方に購入していただければと思っております。常識の範囲内で値下げ交渉承ります。お声掛けください！#creativedrugstore#cds#otogibanashis#bim#ind#palbedstock#jubee#doooo#vava#summitカラー···ブラック

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【美品】 【値下げしました】Creative Drug Store バッグ ショルダーバッグ

1分钟前

【美品】 【値下げしました】Creative Drug Store バッグ ショルダーバッグ

¥12,800 ¥10,880

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