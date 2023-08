ナイキ エアフォース 1 '07 LV8 NBA PACK 27cm 正規品になります。

ZOZOTOWNで購入した品物です。

【商品説明】

スウッシュにメタルのアクセントを加え、シュータンやヒールにNBAのオフィシャルロゴを刻印した公式サプライヤーであるNIKEならではのプレミアムなデザインになります

【状態】

多少の使用感はございますが、目立つ傷や汚れはございません。

【付属品】

箱無しになります。

【価格交渉】

常識の範囲内での金額提示お願い致します。

【サイズ確認】

ゴールデンサイズの27cmになります。

すでに完売しておりプレミア価格がついている商品になります。

管理番号#U08620 0113

メインカラー...ホワイト

人気モデル...NIKE エアフォース1

スニーカー型...ローカット(Low)

シーン...バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

