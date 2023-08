殿堂 新品　絹女 ストレートアイロン lm-125 パールホワイト ヘアアイロン

KINUJO lm-125 ストレートヘアアイロン「絹女〜KINUJO〜」 パールホワイト

購入しましたが他のアイロンを購入し使用しなかったので出品致します♡

⭐️状態⭐️

新品未使用

⭐️数量⭐️

1本

⭐️購入日⭐️

2023.3月

⭐️メーカー保証⭐️

購入から1年

購入時レシート有

初期不良の場合メーカーへお問い合わせ下さい。

○注意事項○

⭐️トラブル回避の為、新規の方、評価の低い方、評価の悪い方の購入は予告なく取り消しさせて頂く場合がございますので、予めご了承下さい。

⭐️画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。

⭐️商品の保管等につきましては暗室にて保管しております。商品の外側等に小傷が見受けられる場合がありますので、神経質な方は購入をお控え下さい。

⭐️購入後のキャンセルは一切お受けできません。

⭐️商品購入後24時間以内にご連絡をお願いします。ご連絡がとれない場合、購入者都合での削除とさせて頂きます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

