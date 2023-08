TOSHIBA REGZA

大事に使用しておりましたので

ブルーレイレコーダー シャープAQUOS BD-HDW65

状態は良好でバッテリーも充分あります。

リモコンが欠品しておりますが、

本体での操作が可能です。

おまけに鬼滅の刃 無限列車編 ブルーレイディスクを

付けさせていただきます。

写真の物が全てとなりますので

よろしくお願いいたします。

付属品…ACアダプター、説明書

【仕様】

4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK

4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE

Ad−DVD種類: Blu−ray

Ad−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外

HDMI端子数(新): 1

NETFLIX: NO NETFLIX

TV/モニタTV有無: モニタTV付

color: WHITE

スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD

メモリカード対応種類: SDHC

圧縮音楽再生機能有無種類: MP3

録/再タイプ: 再生専用タイプ

電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ

#東芝

#TOSHIBA

#ポータブルブルーレイディスクプレーヤー

#REGZA

#レグザポータブルプレーヤー

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TOSHIBA REGZA レグザポータブルーレイプレーヤー SD-BP900S ※リモコン欠品※鬼滅の刃BD付大事に使用しておりましたので状態は良好でバッテリーも充分あります。リモコンが欠品しておりますが、本体での操作が可能です。おまけに鬼滅の刃 無限列車編 ブルーレイディスクを付けさせていただきます。写真の物が全てとなりますので よろしくお願いいたします。 付属品…ACアダプター、説明書【仕様】4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: Blu−rayAd−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外HDMI端子数(新): 1NETFLIX: NO NETFLIXTV/モニタTV有無: モニタTV付color: WHITEスーパーオーディオCD対応: スタンダードCDメモリカード対応種類: SDHC圧縮音楽再生機能有無種類: MP3録/再タイプ: 再生専用タイプ電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ#東芝#TOSHIBA#ポータブルブルーレイディスクプレーヤー#REGZA #レグザポータブルプレーヤー

