【希少！！】 THE HUNDREDS HOOK-UPS Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···夏

使用感ありのため

古着のため神経質な方はご遠慮ください。

値段交渉も受け付けてます。

THE HUNDREDS hook-ups コラボtシャツです

#tシャツ #ヴィンテージtシャツ#古着

#THEHUNDREDS#thehundreds#HUNDREDS

#hundreds#ザハンドレッツ#ハンドレッツ

#Tシャツ#skateboard#sk8#スケートボード

#スケボー#stussy

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハンドレッツ 商品の状態 傷や汚れあり

