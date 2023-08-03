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新作 used ポンチョ チロルテープウールヴィンテージゆったりフリンジ花柄. ポンチョ

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美品 アトリエボズ ATELIER BOZ コウモリ衿 ミニマント ボルドー

SMUK(スムーク) ボアポンチョ
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ミュウミュウ パテント アリゲーター型押ポンチョ黒ワニ革クロコダイル柄クロコ鰐

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used ポンチョ チロルテープウールヴィンテージゆったりフリンジ花柄.
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＊商品説明＊
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しっかりとした生地のポンチョです。
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used ポンチョ チロルテープウールヴィンテージゆったりフリンジ花柄.
前面のセンターラインにはヴィンテージ 感あるフラワー が。
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裾にはフリンジが付いていて、フック型の留め金が胸についています。
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USA直輸入品になります。他の方と被りたくない方に是非。
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＊カラー＊
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ブラック
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＊素材＊
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不明です。
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▶︎商品はほぼ古着になります。経年劣化による小さなキズ、汚れなどがある場合があります。古着好きの方、古着慣れされている方の ご購入をお勧めいたします。
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▶︎ 室内で撮影しております。出来るだけ現物に近い形で撮影するようにしておりますが、色味がわかりにくい場合は、コメントしていただければ追加で画像をアップさせて頂きます。
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▶︎ 発送はらくらくメルカリ便を予定しております。
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商品によっては、圧縮して発送いたします。
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ご了承下さい。
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▶︎ 着画はお断りしています。ゴメンナサイm(._.)m
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高円寺 や、下北沢 などの古着屋さんがお好きな方に見ていただきたいです٩(❛ᴗ❛)۶
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60s 、70s の人と被らない奇抜なビンテージアイテムや 総柄、ワンピース スカート ヨーロピアンなデザインも好きでよく着ています(˃̵ᴗ˂̵)

used ポンチョ チロルテープウールヴィンテージゆったりフリンジ花柄.

商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
商品の状態目立った傷や汚れなし

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商品のサイズFREE SIZE
商品の状態目立った傷や汚れなし

新作 used ポンチョ チロルテープウールヴィンテージゆったりフリンジ花柄. ポンチョ

16分钟前

新作 used ポンチョ チロルテープウールヴィンテージゆったりフリンジ花柄. ポンチョ

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