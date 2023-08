新作 used ポンチョ チロルテープウールヴィンテージゆったりフリンジ花柄. ポンチョ

ご覧いただきありがとうございます☺︎

2点以上ご購入いただいた方は10%お値引き致します。

※小物、売り切りセール品は除きます。

こちらから検索していただきますと

当ショップの商品がご欄いただけます☺︎

#shop_jun

アウター一覧はこちら

#shop_junアウター

゜*。*☆*。*゜*。*☆*。*゜*。*☆*。*゜*。*☆*。*゜*。*☆*。*

*商品説明*

しっかりとした生地のポンチョです。

前面のセンターラインにはヴィンテージ 感あるフラワー が。

裾にはフリンジが付いていて、フック型の留め金が胸についています。

USA直輸入品になります。他の方と被りたくない方に是非。

気になりましたらご購入お願いします☺︎

*カラー*

ブラック

*サイズ*

フリーサイズ

*素材*

不明です。

*状態 ダメージ*

目立った汚れはありません。

▶︎商品はほぼ古着になります。経年劣化による小さなキズ、汚れなどがある場合があります。古着好きの方、古着慣れされている方の ご購入をお勧めいたします。

▶︎ 室内で撮影しております。出来るだけ現物に近い形で撮影するようにしておりますが、色味がわかりにくい場合は、コメントしていただければ追加で画像をアップさせて頂きます。

▶︎ 発送はらくらくメルカリ便を予定しております。

商品によっては、圧縮して発送いたします。

ご了承下さい。

▶︎ 着画はお断りしています。ゴメンナサイm(._.)m

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

高円寺 や、下北沢 などの古着屋さんがお好きな方に見ていただきたいです٩(❛ᴗ❛)۶

60s 、70s の人と被らない奇抜なビンテージアイテムや 総柄、ワンピース スカート ヨーロピアンなデザインも好きでよく着ています(˃̵ᴗ˂̵)

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

