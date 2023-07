ピーターラビットの絵本です。自宅にて保管してありました。

若干の日焼けはありますが、比較的綺麗な状態です。本が入っていたケースは劣化していて、綺麗な状態ではありません。

1. PETER RABBIT

2. SQUIRREL NUTKIN

3. GLOUCESTER

4. BENJAMIN BUNNY

5. TWO BAD MICE

6. MRS TIGGY WINKLE

7. MR. JEREMY FISHER

8. TOM KITTEN

9. JEMIMA PUDDLE DUCK

10. THE FLOPSY BUNNIES

11. MRS TITTLEMOUSE

12. TIMMY TIPTOES

13. JOHNNY TOWN-MOUSE

14. MR. TOD

15. PIGLING BLAND

16. SAMUEL WHISKERS

17. THE PIE AND PATTY PAN

18. GINGER AND PICKLES

19. LITTLE PIG ROBINSON

20 THE STORY OF FIERCE BAD RABBIT

21 THE STORY OF MISS MOPPET

22 APPLEY DAPPLY'S NURSERY RHYMES

23 CECILY PARSLEY'S NURSERY RHYMES

即ご購入OKです。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

