イタリア製 MooRER ムーレー VERIO-KM ダウン Pコート

(tax in 17万5,000円)

1999年にイタリアのヴェローナで創業したアウターメーカー。MADE IN ITALY、最高品質、に拘った「MOORER ムーレー」は、カナダ産のホワイトグースダウンを使用しています。プルミュールダウンと言われる最高級品質のホワイトグースを使用し、さらにそのダウンを、イタリア政府の指定規格に従い、イタリア国内で殺菌洗浄するという徹底振り。 ボタンやファスナーなども最高品質のものを使用。さらに見えない部分の裏側も、非常に丁寧なパイピング処理がなされていたりと、品を備えた高級感あるアウターを作り続けています。

COLOR:黒

SIZE:44

肩幅42cm、身幅51cm、袖丈63cm、着丈71cm

素材:

表地 ポリエステル100%、

裏地 ナイロン100%、中綿 ダウン92%、フェザー8%

状態: 中古になりますが、大きなダメージはないです。

佐川急便の宅配や、クロネコヤマトのネコポス等で送料無料で配送致します。(沖縄、離島は定形外)

#GJMooRER #GJメンズコート #GJ冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ムーレー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

