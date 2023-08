新しく着き Sound Horizon Re:Master CD11点+ポストカード5種 アニメ

Sound Horizon Around 15th Anniversary Re:Master Productionシリーズ

UHQCD 11点+特典ポストカード5種のセットです。

《セット内容》

リマスター音源 UHQCD

『Elysion −楽園への前奏曲−』

『Elysion ~楽園幻想物語組曲~』

『少年は剣を・・・』

『Roman』

『聖戦のイベリア』

『Moira』

『イドへ至る森へ至るイド』

『Märchen』

『ハロウィンと夜の物語』

『いずれ滅びゆく星の煌めき(ヴァニシング・スターライト)』

『Nein』

+

ショップ購入特典(ポストカード)

yokoyan描き下ろしAround15周年記念イラスト絵葉書

壱乃片

弐乃片

参乃片

肆乃片

※伍乃片なし

陸乃片

絵柄が異なる「壱乃片」から「陸乃片」までを繋げることで、数多の地平を画いた一枚のイラストが完成する仕様となります。 ※5枚目は付属しません

《状態》

・未開封で暗所に保管しておりました。

・外側から見る分には目立ったキズや汚れはなく美品です。

・あくまでも素人保管のため、ご理解いただける方のみご購入ください。

《梱包・発送》

・元の袋+水濡れ防止+プチプチで包み、ダンボールにいれて発送予定です。

・匿名配送のみ対応

《商品概要》

Sound HorizonメジャーデビューAround 15周年を記念し、2004年にリリースされた『Elysion −楽園への前奏曲−』から2015年にリリースされた『Nein』までのメジャー作品全11タイトルをRevo監修により最新技術でリマスタリングし、ハイスペックCD規格であるUHQCDでリリース。ベルウッドレコード、キングレコード、ポニーキャニオンの3社共同で“Sound Horizon Around 15th Anniversary Re:Master Production”シリーズとして発売します。

※当シリーズは、全11タイトル全て過去発売した【通常盤】をリマスタリングしたものになります。

収録楽曲につきましてはオリジナル通りになりますが、『Elysion〜楽園幻想物語組曲〜』に収録していたExtra Bonus Track「Elysionシステムサウンド集」の収録はございませんのでご了承ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

