商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

#LunaCameraのカメラレンズ一覧ご覧いただきありがとうございます♪☆コメントなしの即購入可能ですっ!^_^☆❤️オススメポイント❤️・1,210万画素の高画質撮影機能♪・液晶タッチパネルでラクラク操作♪・SDカードリーダー付きだから、撮った写真を即iPhone転送可能♪・到着後1ヶ月間初期不良返金保証付き♪・全国送料無料♪⭐️Panasonic LUMIX DMC-GF2⭐️✅商品説明✅軽くてオシャレなミラーレス一眼をお探しのカメラ女子の方へ迷わずオススメ♪わずか265gの軽量ボディだから持ち運びはノンストレス✨人気のホワイトカラーをご用意✨液晶はタッチパネル操作が可能なので初心者の方でも指先ひとつでオートフォーカスもぼけ味もシャッターも手軽に楽しみながら撮影できちゃいます♪さ・ら・に!撮った写真はSDカードリーダーをiPhoneに接続してすぐに転送可能だからインスタやLINEですぐにシェアできまーす♪このカメラと一緒に街へ出て最高の一枚を撮ってみてはいかがですか?^ ^✅コンディション✅【ボディ・レンズ外観】液晶パネル各所にコーティング剥がれ見られますが、視認性に大きな影響はありません♪ほか通常使用には支障をきたす致命的なダメージはなく中古品としては全体的に見てキレイな状態です♪【レンズ内】チリやゴミ、クモリやカビの混入なくキレイです。撮影にはまったく影響ありません♪【動作状況】特に問題ございません♪万が一の初期不良には返品・返金対応いたします。✅セット内容✅・カメラ本体・レンズ(G VARIO 14-42mm・手ぶれ補正付き)・フロントキャップ・リアキャップ・レンズフード・純正バッテリー・純正充電器❤️おまけ❤️・新品SDカード32GB・iPhone用SDカードリーダー(開封後動作確認済み)・マイクロファイバークロス・レンズクリーニングペーパー3枚

