Ojaiは、小型で軽量ながら、高い技術に裏打ちされたクラス最高のハイ・パワーサプライ・ユニットです。本機はクリーンで安定した電源をエフェクターへ供給でき、そのデザインは軽量で拡張性に優れています。

5個の高電流出力(各500mA)は、それぞれ独立した安定化回路とカスタムトランスで形成されており、超低ノイズの電源出力を提供します。

また、2ステージのネットワークを採用し、プリ安定化出力、オプトカプラー・アイソレート回路、マルチステージ・フィルタリングによって、供給電源はエフェクターの最大ダイナミックレンジを引き出します。

5つの出力毎に、クリーンな安定出力供給をする為に、各チャンネルにカスタムトランスを採用しました

世界中どこでも使用可能なユニバーサル電源

高効率&省スペース設計

本体寸法:81mm(幅)×58mm(縦)×33mm(高)※突起部含む

本体重量:133g

電源アダプター(PS-124)寸法:107mm(幅)×55mm(縦)×32mm(高)※突起部含む

電源アダプター重量:133g

Made in USA

本体には、点のようなやや色が削れた箇所と、Ojaiロゴに削れたところが見受けられます。

アダプターのシール付近も傷があります。

エフェクターボードに組込む際、本体裏面に、滑り止めシートを貼っていました。

ベタつきはありませんが、シート跡が残ってしまっています。

アダプター配線の梱包がどのように入っていたか、忘れてしまい、箱の中にはありますが、綺麗に梱包できませんでした。

申し訳ありません。

中古品にご理解ある方のお取引お待ちしております。

商品の情報 ブランド ストライモン 商品の状態 傷や汚れあり

