【爆売り！】 即発送　新品　コンバースチャックテイラーオールスター70s CT70 26 スニーカー

converse ct70 (コンバース チャックテイラー)

自身購入の確実正規品です。

サイズ:26.5cm

カラー:ブラック

スニーカー型···ローカット(Low)

メインカラー···ブラック

人気モデル···converse ct70(チャックテイラー)

日本のショップでは絶対に手に入らない激レアな一足になります。

履き心地は日本規格のコンバースとは比べ物にならないぐらいいいです!

他サイズ、多種類もございますので、お気軽にコメントください。

数に限りが有りますのでお早めに検討の方をよろしくお願いいたします!

#コンバース

#海外限定

#日本未発売

#ct70

#CT70

#Converse

#ConverseChuckTaylorAll_Star70sOxBlackWhite

メインカラー···ブラック

人気モデル···converse ct70(チャックテイラー)

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

