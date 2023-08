オーストラリアの人気ブランド ヘレンカミンスキーの人気定番ラフィア製 ワイドブリム ローラブル パッカブル ハットです。

Made in Sri Lanka

天然素材ラフィアは軽くて柔軟性があるので、リボンを絞ってサイズ調節ができ、また、こちらは折りたたんでバッグに収納可能なモデルなので、持ち運びにも大変便利です。

色は、落ち着きある赤茶寄りのブラウン。

自然の風合いが様々な表情を見せてくれるおしゃれなハットです。

サイズ

頭囲: 58cm

つば長さ: 11cm

(多少の誤差はご容赦ください。)

素材: ラフィアRaffia 100%

目立った傷や汚れはなく、全体にとてもきれいです。細部まで気になさる方はご遠慮ください。

他にも多数出品しています。

#kaorie1

商品の情報 ブランド ヘレンカミンスキー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

