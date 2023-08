【在庫あり/即出荷可】 SIGMA AF150 f/2.8 MACRO DG HSM CANON EF レンズ(単焦点)

■商品について

美品/キャノン用★SIGMA EX 30mm F1.4 DC HSM レンズ



【美品】SEL35F18 OSS / SONY

SIGMA AF150 f/2.8 MACRO DG HSM

最終値下げCanon SERENAR 50mm F/1.9 L39マウントレンズ

CANON EFの出品です。

Canon EF70-200 F2.8L IS Ⅱ USM



MS OPTICS MS オプティクス 宮崎光学 APOLLON 1.3 36

■外観

SIGMA 35mm F1.2 DG DN Art Eマウント SONY 単焦点



Canon EF500mm F4L IS USM

外観は、綺麗です。

SIGMA シグマ 30mm F1.4 DC DN 単焦点

小スレのみで、大きな傷、アタリみられません。

SONY SEL35F18 単焦点Eマウントレンズ35mm F1.8 OSS

美品でオススメです。

【新品】FUJIFILM XF30mmF2.8 R LM WR Macro

詳細は写真をご覧ください。

SAMYANG FE 50mm/f1.4 サムヤン 単焦点



ペンタックス SMC PENTAX-F 100mm F2.8 MACRO

■光学

期間限定出品。ライカElmar L50mm F3.5+フィルターおまけ付き



素晴らしいボケ Nikon NIKKOR 50mm F1.2 ai改 #5607

レンズ後玉にカビ、カビ跡などが見受けられません。

希少Canon 50mm F/1.5 ライカLマウントレンズ実用品



【6/2値下!】希少 C Distagon 60mm f4 nonT【完動品】

■付属品

VEZEL様 SIGMA Art 24-35mm F2 DG HSM canon



SIGMA AF150 f/2.8 MACRO DG HSM CANON EF

写真に写っている物がすべてです。

Nikon Ai-s NIKKOR 35mm F2 確認済 #21 10-15



SMC Takumar 28mm F3.5 135mm F3.5 2点 L538

■注意事項

Canon EF50mm f1.8 STM 純正レンズフード付き



13273 Nikon AF-S TC-20E III ニコンTELECON

・以下 返品対応対象外とし、これら理由による返品はお客様都合によるものと致しますのでご注意ください。

TAKUMAR 3本まとめ



LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 II ASPH.

1.微細なチリやゴミ、カビ、くもり、サビ、磨耗、劣化、色褪せ、ベタつきなど。

FUJIFILM XF60mm F2.4 R MACRO 美品

2.巻き上げやヘリコイドの感触、光学系の見えの良し悪し等個人の感覚に属するもの。

ライカ ズミクロン35mm LEICA summicron35

3.説明欄に記載していないもの

MINOLTA MC W.ROKKOR-HH 35mm F1.8

・フィルムカメラの動作確認はフィルムを入れた撮影確認は行っておりません。

シグマ 105mm f2.8

・シャッター速度、露出計の動作確認は速度や指示値の相対的な変化を確認したもので専用装置で正確に測定したものではありません。

【ライカ】Summilux M 50mm f1.4 純正フィルターおまけ

・あくまでも中古ですので、完璧を求める方、細かな部分が気になる方は購入をお控え下さい。

K10❤OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 45mm 1.8 単焦点



★美品★ Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm 1.8G

#2306-13

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■商品についてSIGMA AF150 f/2.8 MACRO DG HSM CANON EFの出品です。■外観外観は、綺麗です。小スレのみで、大きな傷、アタリみられません。美品でオススメです。詳細は写真をご覧ください。■光学レンズ後玉にカビ、カビ跡などが見受けられません。 ■付属品写真に写っている物がすべてです。■注意事項 ・以下 返品対応対象外とし、これら理由による返品はお客様都合によるものと致しますのでご注意ください。 1.微細なチリやゴミ、カビ、くもり、サビ、磨耗、劣化、色褪せ、ベタつきなど。 2.巻き上げやヘリコイドの感触、光学系の見えの良し悪し等個人の感覚に属するもの。 3.説明欄に記載していないもの・フィルムカメラの動作確認はフィルムを入れた撮影確認は行っておりません。・シャッター速度、露出計の動作確認は速度や指示値の相対的な変化を確認したもので専用装置で正確に測定したものではありません。・あくまでも中古ですので、完璧を求める方、細かな部分が気になる方は購入をお控え下さい。#2306-13

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

VILTROX AF 56mm F1.4 STM ED フジXマウントハッセルブラッド カールツァイス プラナー80mm/2.8 T*canon 50mm f1.4 ライカ LマウントCONTAX Carl Zeiss Distagon 25 2.8Sony FE 85F1.8ニコン用 広角 単焦点レンズ SIGMA 20mm F1.8 EX DGSMC Takumar 28mm F3.5 純正ケース フィルター付 L635Contax G1 G2用 28mm f2.8 コンタックス ビオゴン レンズ