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海外並行輸入正規品 K18イエローゴールドダイヤモンドペンダント【ジュエリーツツミ】 ネックレス

商品の説明

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ベークライトネックレス♡希少♡レア
カラー...イエローゴールド
CHANEL ロングネックレス
材質...K18(18金)
アガット　ダイヤモンド　イニシャル「S」　ペンダント　ゴールドネックレス　k10
重量...11g
ダイヤモンド バイ ザ ヤード　ブレスレット
装飾...ダイヤモンド　0.19カラット
早い者勝ち‼️★人気ディオール★トロッターネックレス　ピンク
モチーフデザイン...サークル(円形)
viviennewestwood ペイガン pagan ネックレス
サイズは画像参照
激レア クリスチャンディオール dior ボール ネックレス ヴィンテージ

ライトニングリッジ産　オパール　ペンダントトップ
【ネックレス】
k18 0.66ct ペンダントトップ
カラー...イエローゴールド
サファイア　リング　ネックレス　未使用
材質...K18(18金)
岩倉康二　ネックレス　シルバー　干支　巳　へび
重量...4.5g
18金 K18 喜平ネックレス レディース 1.8g 40㎝ X636
長さ...40cm
ルージェラー様専用

［極美品］DIOR チェーンネックレス　CDロゴ　ラインストーン　喜平
ペンダントトップだけでも定価85,000円の品です。
Christian Dior　ディオール　チョーカー　ネックレス　人気デザイン
ケース、保証書あり。新品未使用です。
♥️美品♥️AHKAH 大きサイズ ティランハート ミディ ネックレス 珊瑚 箱付き
ゆうパケットプラスでの配送予定です。

【状態良好】Q-pot. スイートウィンターストーリーブック

商品の情報

ブランドジュエリーツツミ
商品の状態新品、未使用

pocchi様専用　K18WG 遠赤磁気ネックレス　　中古品

Dior ネックレス ゴールドカラー

ティファニー　カラー　バイザヤード　アクアマリン　シルバー　ネックレス
【トップ】カラー...イエローゴールド材質...K18(18金)重量...11g装飾...ダイヤモンド　0.19カラットモチーフデザイン...サークル(円形)サイズは画像参照【ネックレス】カラー...イエローゴールド材質...K18(18金)重量...4.5g長さ...40cmペンダントトップだけでも定価85,000円の品です。ケース、保証書あり。新品未使用です。ゆうパケットプラスでの配送予定です。

商品の情報

ブランドジュエリーツツミ
商品の状態新品、未使用

海外並行輸入正規品 K18イエローゴールドダイヤモンドペンダント【ジュエリーツツミ】 ネックレス

20分钟前

海外並行輸入正規品 K18イエローゴールドダイヤモンドペンダント【ジュエリーツツミ】 ネックレス

¥95,000 ¥50,350

(税込) 送料込み
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f7c19dca4

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f7c19dca4
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K18イエローゴールドダイヤモンドペンダント :RPD156:ジュエリーツツミ

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K18イエローゴールドダイヤモンドネックレス(RPN387)|TSUTSUMI

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K18イエローゴールド鑑定書付ダイヤモンドネックレス（0.25カラット

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