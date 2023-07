サイズは、EUサイズでXLサイズと記載

されていました。

PUMAオンラインショップにて、12月に購入

しましたが、着る機会がなかった為出品いたします。今は完売している為、PUMAショップでの

購入は不可となるので、見つけた方はぜひ

(*´ω`*)

※一度も、着用していませんがクローゼットに

保管していた為、神経質な方は購入をご遠慮ください。また、購入時一言コメントください。

お手数ですがよろしくお願いいたします。

詳細

・リラックスフィット

・フルジップクロージャー

・ジッパー付きの胸ポケット

・伸縮性のあるウエストバンドと袖口

・胸に限定オリジナルブランド「PUMA×Ami」

シリコンロゴ

素材 切替表側: 100%ナイロン

本体:100%ポリエステル

発送時は、圧縮袋に入れさせていただきます。

※日曜日には、22000円に戻ります!

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド アミ 商品の状態 新品、未使用

サイズは、EUサイズでXLサイズと記載されていました。PUMAオンラインショップにて、12月に購入しましたが、着る機会がなかった為出品いたします。今は完売している為、PUMAショップでの購入は不可となるので、見つけた方はぜひ(*´ω`*)※一度も、着用していませんがクローゼットに保管していた為、神経質な方は購入をご遠慮ください。また、購入時一言コメントください。 お手数ですがよろしくお願いいたします。詳細・リラックスフィット・フルジップクロージャー・ジッパー付きの胸ポケット・伸縮性のあるウエストバンドと袖口・胸に限定オリジナルブランド「PUMA×Ami」 シリコンロゴ素材 切替表側: 100%ナイロン 本体:100%ポリエステル発送時は、圧縮袋に入れさせていただきます。※日曜日には、22000円に戻ります!

