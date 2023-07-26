人気絶頂 近代金貨　菊紋　明治政府　芸術　【コイン】旧2圓金貨　明治9年 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

■概要

中国旧紙幣 中国紙幣 中国硬貨 特殊角幣3枚セット ACG一帆（順風満帆）

旧2圓金貨は、明治3年と明治9年から13年の間に日本で明治政府により鋳造・発行された金貨です。

2005年日本国際博覧会記念一万円金貨・千円銀貨プルーフ貨幣セットプレミアム

表に龍、裏に菊と綿の御旗、八陵鏡日章が彫金師の加納夏雄により彫られております。

【昭和天皇陛下御在位60年記念】10万円金貨 ・1万円銀貨

発行枚数が極端に少ない為、並品の最安値でも500万、最高値1650万の値が付く程で、非常に価値の高い品物になります。資産としてもコレクションとしてもどうぞ。

【 エリザベス２世 即位40周年】英国 PR 69 DEEP CAMEO



天保丁銀 極美品 118.54g 本物保証 古銭 コイン 骨董品



2022 Cat-Astrophe Denial キャットコイン 猫銀貨 1oz

■状態

珈琲マスター 様 専用 天皇陛下御在位60周年記念10万円金貨 昭和61年発行

明治9年特年の旧2圓金貨です。極美品。材質や真贋など不明のため相場よりかなりの安価にて出品いたします。撮影環境や閲覧機器により写真との色彩等に差異が出ている可能性があります。

新１円銀貨（小型）明治26年銘



中国銅銭古銭 中国古代帝王銅銭 始皇帝や漢武帝等 清朝五大帝王銅銭 コンプリート



議会開設百年記念 長野オリンピック冬季大会記念5000円銀貨

■寸法

1999年 イギリス ダイアナ妃追悼 5ポンド プルーフ銀貨 (27)

長さ ：約1.6cm

【希少・高鑑定品】PF69UC 1992年 パプアニューギニア 5キナ 銀貨

重さ（小数点不明）：約3g

地方自治法施行60周年記念千円銀貨幣 プルーフ貨幣セット【 A】高知と福井セット



天皇陛下御在位六十年記念硬貨 1万円

アンティーク コレクション 旧2円金貨 旧貨幣 骨董品 金貨 古銭 貨幣 芸術 美術 近代金貨 日本国 趣味 資産運用

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

■概要 旧2圓金貨は、明治3年と明治9年から13年の間に日本で明治政府により鋳造・発行された金貨です。 表に龍、裏に菊と綿の御旗、八陵鏡日章が彫金師の加納夏雄により彫られております。 発行枚数が極端に少ない為、並品の最安値でも500万、最高値1650万の値が付く程で、非常に価値の高い品物になります。資産としてもコレクションとしてもどうぞ。■状態 明治9年特年の旧2圓金貨です。極美品。材質や真贋など不明のため相場よりかなりの安価にて出品いたします。撮影環境や閲覧機器により写真との色彩等に差異が出ている可能性があります。■寸法長さ ：約1.6cm重さ（小数点不明）：約3gアンティーク コレクション 旧2円金貨 旧貨幣 骨董品 金貨 古銭 貨幣 芸術 美術 近代金貨 日本国 趣味 資産運用

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

(準特年 明治11年)新1円銀貨天皇陛下御座位60年奉祝記念硬貨2021年 ゴチッククラウン・リバースシールド2oz銀貨 NGC PF70 FR