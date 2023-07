定価56100円

定価56100円ストーンアイランド 希少カラー ロゴワッペン アウター ブルゾン カーディガン ジャケット新品未使用タグ付き、確実正規品です。タグのQRコードで本物であることが確認できます。希少な鮮やかなオレンジ色に、定番のロゴ腕章が映えてかっこいいです。これからの季節にサラッと羽織ると周りと差がつく1着です!サイズM(以下参照)肩幅ラグラン身幅54cm着丈66cm桁丈86cm素人採寸です、多少の誤差はご了承ください。カラー:サーモンピンク、オレンジ即購入OKです!shadow project ghost pieces CP company Tシャツ スウェット トレーナー パーカー フーディー ロンT icon デニムジャケット ニット セーター カーディガン シャツカラー···オレンジ袖丈···長袖季節感···春、秋、冬

