商品状態:動作確認済みです。機能的に不具合ありませんが、液晶画面不良、両サイドには色ムラの症状があります。また、液晶画面にも小傷が付いています。イメージは画像にてご参照ください。パソコン表面にややキズなどあります。

SSD使用時間約2時間、MS Office Pro Plus 2019インストール済み(プロダクトキー付属なし)

本体・アダプターのみ出品いたします、元箱ありません。

外装箱に多少ダメージ、汚れあり、

購入証明書なし、

完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。

以上ご了承の上の購入をしてお願いいたします

商品コード 507130

富士通 【Win11搭載】極軽極薄FUJITSU LIFEBOOK U938 ■MS Office Pro Plus 2019 / FHD(1920x1080)/Core i5-7300U(2.6GHz)/8GBメモリ/SSD 256GB/Webカメラ内蔵/13.3インチ (SSD512GB) (整備済み品)

メーカー‎富士通

シリーズLIFEBOOK U938/S

型名FMVU14003

画面サイズ13.3インチ

解像度‎1920x1080ピクセル

CPUタイプ‎Core i5-7300U 2.60GHz

メモリ 8GB

SSD容量 512GB

OS‎ Windows 11 Pro

MS Office Pro Plus 2019インストール済み

光学ドライブ搭載無し

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

