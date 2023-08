ご覧いただきありがとうございます(_ _)

車載用冷蔵冷凍庫 115L REMABOX 1枚扉 説明書付き

2023年の4月に購入しひと月半ほど使用しました。

部屋でのみの使用なのでシガーソケット用のコードと肩掛けは未使用です。

マキタの新型冷温庫に買い換えたため出品します。

出品にあたり庫内も含めて清掃しております。

バッテリーは付属しません。

カラー:フォレストグリーン

即購入可 値下げ、バラ売り不可

#HIKOKI

ハイコーキ

マキタ

コードレス冷温庫

HITACHI

UL18DC

UL18DB

BSL36A18B

タイプ...電動工具

人気シリーズ・特徴...その他ハイコーキ

電源...充電式, その他

その他工具種類...その他

自転車工具・メンテナンス...その他

商品の情報 ブランド ハイコーキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

