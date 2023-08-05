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逆輸入 ヤマセマユミ × ナイキ エアフォース1 ロー フライレザー "ホワイト" スニーカー

商品の説明

MAYUMI YAMASE × NIKE AIR FORCE 1 LOW FLYLEATHER "WHITE"
ニューバランス CM996WN2 美品
ヤマセマユミ × ナイキ エアフォース1 ロー フライレザー "ホワイト"
★新品、未使用★ジミーチュウ　スニーカー　白

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新品未使用品
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MAYUMI YAMASE × NIKE AIR FORCE 1 LOW FLYLEATHER "WHITE"ヤマセマユミ × ナイキ エアフォース1 ロー フライレザー "ホワイト"新品未使用品サイズは28.5cm、SNKRS当選品となります。DB3598-100

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商品のサイズ28.5cm
商品の状態新品、未使用

逆輸入 ヤマセマユミ × ナイキ エアフォース1 ロー フライレザー "ホワイト" スニーカー

47分钟前

逆輸入 ヤマセマユミ × ナイキ エアフォース1 ロー フライレザー "ホワイト" スニーカー

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