商品番号: YCP-521-088

1年ほど前に名古屋タカシマヤのPOPUPで購入。

2回ほど短時間着用しましたが、なかなか着る機会なくクローゼット保管しておりました。状態が良いうちにお探しの方にお譲りしたいです。

目立ったダメージや汚れのない美品ですが、未使用品ではないので、ある程度の使用感はございます。中古品であることをご理解の上、ご検討ください。

セットアップでお使いいただけるパールトップスも別で出品しています。

コンパクトに折りたたんで発送いたします。ご了承ください。

商品説明

ヨーコチャン定番型のギャザーパンツ。ウエストやヒップラインをカバーするデザインで、幅広い年齢層のお客様にご好評頂いている一着。ふくらはぎ辺りがやや細くなっており、脚が綺麗に見えるシルエットが特徴的。程よい厚みと伸縮性のある生地で仕立てており、着心地の良い秀逸アイテム。同素材のジャケットやブラウスと合わせてセットアップでもお召し頂けます。

・カラー: ブラック

・素材 : ポリエステル63%、レーヨン34%、ポリウレタン3%

・日本製

・左サイド開閉、フック&ファスナー付き、両サイドポケットあり、オールシーズン対応素材

•サイズ 38

股上:30.5cm 股下:61cm W:68cm H:116cm 裾幅:33cm わたり:59.5cm

参考価格 49.500円税込

カラー···ブラック

パンツ丈···クロップド・半端丈

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

