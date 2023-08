♡ #Sally’s_Closet出品一覧 ♡

★ #TedBaker_Sally ☆

ご覧いただきありがとうございます!

♡こちらはテッドベイカーの正規輸入品です♡

♡新作、大人気でオススメ!品薄です〜♡

◆在庫が常に変動するため、ご購入前にコメントにて在庫やサイズの確認をお願いいたします。

◆ご購入希望の方に専用ページをご用意いたします。専用ページよりご購入ください。

✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜

サイズ 0、1、2、3、4、品薄です。

✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜

◆通関の関係で、紙タグが付属してない場合はございます。予めご了承くださいm(._.)m

◆なるべく迅速に対応してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

【北川景子さん着用】TED BAKER Aラインワンピース



◆折り畳んで発送しますので、シワが多少付きます。シワを理由の返品が受付ません、ご了承ください。

◆他にも色々洋服を出品中なので、良かったらご覧ください。

==============================

★ #テッドベイカー_Sally ☆

==============================

✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜

#ワンピース#ドレス#衣装#パーティー#結婚式#二次会#ウエディング#謝恩会#歓迎会#送別会#発表会#参観日#クラブ#ホステス#モデル#ダンス#TedBaker#テッドベイカー #BCBG #BCBGMAXAZRIA #AliceOlivia #アリス#アリス+オリビア#アリスアンドオリビア#SelfPortrait #セルフポートレイト #Zimmermann #DVF #ダイアン#Sandro#サンドロ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド テッドベイカー 商品の状態 新品、未使用

