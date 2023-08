閲覧ありがとうございます。

J'sVintageでは現在衣替えセールを行っております。

『EX』と商品名の先頭についていない商品を対象に、

”まとめ2点で9000円”

”まとめ3点で12600円”

で販売をおこなっております。まとめ買いでとてもお得にご購入いただけるチャンスとなっております。ぜひご活用ください。

まとめでご購入の際には対象の商品名をコピー&ペーストして貼っていただけますと、ご確認次第まとめページの作成を致します。

その際に、商品写真最終枚にまとめ対象の商品の画像を追加させていただきます。

それを確認の上、合致していましたらご購入をお願いします。

EX商品をまとめ買いしたい場合には、お申し付けください。別途で値段交渉をさせていただきます。

#JsClothing は古着を中心に展開しております。US古着、EU古着なども取り扱っておりますのでお気に召しましたら他商品もご覧なさってください。

●表記サイズ

44 (2XL)

●実寸

肩幅 48㎝

身幅 65㎝

袖丈 65㎝

着丈 110㎝

●状態

A

【目立った傷、汚れなし】

ライナー、ベルトが付属します。

古着のため特有の経年劣化による染みや傷み、汚れなどがある場合があります。それらが気になる場合はご購入をお控えください。

●色

画像はできる限り実際の色味に近づけるよう撮影しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明など環境により実際の商品と色味が異なる可能性がございます。

●値下げ交渉

値段交渉、まとめ買い歓迎しております。

ご希望の金額をコメントしていただければ、出来る限りご意見に添えるように致します。ぜひお気軽に声掛けください。

※値下げ交渉は即決していただく方のみコメントをお願い致します。詳細はプロフ欄をご参照ください。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

