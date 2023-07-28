優れた品質 ED ROBERT JUDSON レザーバッグ トートバッグ

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留め具には、ヴィンテージ家具などに用いられる扉の開閉に使用する真鍮製のキャビネット金具を使用しており、はめ込むとカチリと留まります。

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"日常の物事をヒントに架空の職人が生み出すアイディアツール"ED ROBERT JUDSON。

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デザイナー の江崎 賢氏は、文化服装学園を卒業後、某アパレル企業で働きながら、

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2009年「ED ROBERT JUDSON」を設立。

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オリジナリティを追求するために素材、仕様、作業プロセスに至るまで独創的なアイディアを探し続け思わず触りたくなる様な仕掛けを用いて、手にした人の感性を広げる為のプロジェクトブランドです。

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2023/06/30 23:59まで36900円で別途出品しています。最終値下げです。よろしければ、そちらをご購入ください。購入前に必ずコメントください！！！キャンペーンに適用させたいので、必ずお願いします。キャンペーンに適用させたいので、コメントいただきましたら、専用で出品しなおします。購入前に必ずコメントください。よろしくお願い申し上げます。ED ROBERT JUDSONエド ロバート ジャドソンLAYTON HAND BAGレザーバッグ ショルダーバッグハンドバッグ革鞄 レイトン付属品 ショルダー 鍵2本 保存袋定価62000円 税抜き66960円 税込カラー···グレー素材···本革中古品にご理解のある方、写真を見て状態にご納得いただけた方のみ、ご購入ください。特に底の写真をご確認ください。素材本体:牛革■Size Spec.横幅:約32cm 高さ:約26cm マチ:約14.5cm■MADE IN JAPAN 日本製 本革鞄ED ROBERT JUDSONLAYTON - HAND BAG / BLACKB01DBG-62高級感があるスムースレザー(厚みとしっかりとした革ですが、なめらかな印象を持つ上質な革)を使用した、金具デザインが印象的なバッグ。留め具には、ヴィンテージ家具などに用いられる扉の開閉に使用する真鍮製のキャビネット金具を使用しており、はめ込むとカチリと留まります。付属するストラップを使用する事でショルダーバッグとしても使って頂けます。【ED ROBERT JUDSON 】"日常の物事をヒントに架空の職人が生み出すアイディアツール"ED ROBERT JUDSON。デザイナー の江崎 賢氏は、文化服装学園を卒業後、某アパレル企業で働きながら、趣味でレザークラフトを行いその趣味が高じ、「新しいものを、皆がワクワクするようなモノを生み出したい」という想いから、2009年「ED ROBERT JUDSON」を設立。オリジナリティを追求するために素材、仕様、作業プロセスに至るまで独創的なアイディアを探し続け思わず触りたくなる様な仕掛けを用いて、手にした人の感性を広げる為のプロジェクトブランドです。

商品の情報 ブランド エドロバートジャドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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