商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

CONVERSE ALL STAR RTREKWAVE HIコンバース オールスタートレックウェーブハイカット 新品サイズ 22.5cmカラー ブラックトレッキングシューズをモチーフにしたボリュームのあるアウトソールを合体したデザインが人気のオールスタートレックウェーブ。☆流行中の厚底スニーカーで定番のブラックはコーディネートしやすく大人気です!✰プロフィールを一読していただきますようよろしくお願いします。#converse厚底#スニーカー厚底カラー···ブラック人気モデル···converse オールスタースニーカー型···ハイカット履き口···紐素材···キャンバス

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

