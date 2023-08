定価が294,800円に値上がりました!

日本橋高島屋に併設しているジョンロブ国内正規工房にてメンテナンス済みの稀少なフィリップ2を出品させて頂きます。

メンテナンス内容

◯フルクリーニング(保湿含む)

◯新品シューレース交換(純正平紐)

程度の良い中古品も、これからどんどん高騰していきますので、お探しのお方様は今のうちに是非いかがでしょうか?

※もちろんリジェクト品やサブスタンダード品ではございません。

靴の王様!革靴のビスポーク専門店の頂に君臨するJOHN LOBB、成功者が身に着ける最高峰の靴とも言える英国紳士のイメージもある一方で、2014年にパウラ・ジェルバーゼ氏(女性)がディレクターに就任されると一気に雰囲気が変わりました。

こちらのフィリップ2はジョンロブ黄金期の製造番号13万番台プレステージラインの物になりますので、現在も物と比べますと格段に良い作りになっております。入手困難です!

少し生意気かも知れませんが、ロブにつきまして、ここ最近はビスポークして頂いておりますので、既製品の購入は減りましたが、病気なのか、ジョンロブサロンに行くと買ってしまいます。

素敵な靴は素敵な所に連れて行ってくれるという言葉に感銘を受けて以来ずっと靴を大切にしております。

◯カラー ブラック

◯素材 オックスフォードカーフ

◯ラスト 7000

◯サイズ 6 1/2 D (25.0cm程度)

◯アウトソール 29.0cm

◯ウィズ 9.8cm

◯現在参考価格 294,800円

◯付属品 純正靴箱、純正靴袋、純正シューツリー、お手入れブック。

状態: (必ずお読み下さいませ)

着用による履きシワございます。

フットウエアですので、細かいスレなどは必ずございます。

純正箱に少し汚れございます。

状態は凄く良いと思いますが、あくまでも着用ありの中古品である事を十分にご理解頂きまして、ご購入下さいませ。

※神経質なお方様にはオススメいたしません!

非喫煙、ペット、香水使用などございません

ベルルッテイ

ジョンロブ

ガジアーノ&ガーリング

ジョージクレバリー

エドワードグリーン

チャーチ

コルテ

jm weston

サントーニ

カルミナ

ヤンコ

メルミン

トレーディングポスト

大塚製靴

三陽山長

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ジョンロブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

