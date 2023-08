爆買い！ ドクターマーチン　CAIRO CANVAS CHUKKA BOOTS スニーカー

Dr. Martens CAIRO CANVAS CHUKKA BOOTS

ドクターマーチン

キャンバスハイカットブーツ

UK6

JP25㎝

新品未使用品です。

箱に傷あり。

メインカラー···ブラック

スニーカー型···ハイカット(High)

☆即購入OKです♪大歓迎です♪

☆お値引き交渉は基本的に受付けておりませんが

無理のない範囲内であれば対応できる事も

ありますのでご連絡いただければと思います

☆お取置き等の対応はできないので、

ご購入後は速やかにお支払いお願いいたします

☆発送の際の梱包はリサイクル品を使用する事も

ございます(丁寧な梱包を心がけます)

☆土日祝・GW・お盆・年末年始などは

発送対応ができません、申し訳ございません

☆思った物と形や色が違うなどの自己都合での

返品・返金などは対応できません

☆商品すり替え等のトラブル防止のため

返品はご遠慮頂きたいです

(申し訳ございません)

☆ご質問等、ご遠慮なくご連絡いただけますと

幸いです。よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ドクターマーチン 商品の状態 新品、未使用

