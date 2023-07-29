最旬ダウン Mサイズ Supreme フーディー ジャスティン着用モデル パーカー

17SS SUPREME シュプリーム Sleeve Patch Hooded Sweatshirt 袖 BOX LOGO ボックスロゴ スウェット パーカー (ネイビーM)ジャスティンビーバー が着用していました。
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素人採寸で
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着丈：68cm
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身幅：53cm
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引っ越しに伴う荷物整理のため、出品します。
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【Supreme】Box logo Hooded Sweatshirt
カラー···ネイビー (黒に近いネイビー)
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袖丈···長袖
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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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タイプ···プルオーバー
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素材···裏起毛
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ポケット···あり
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季節感···春、秋、冬
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|シュプリーム
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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17SS SUPREME シュプリーム Sleeve Patch Hooded Sweatshirt 袖 BOX LOGO ボックスロゴ スウェット パーカー (ネイビーM)ジャスティンビーバー が着用していました。公式オンラインで購入したので100%本物です。洗濯による多少の色あせがありますが綺麗だと思います。素人採寸で着丈：68cm身幅：53cm引っ越しに伴う荷物整理のため、出品します。カラー···ネイビー (黒に近いネイビー)袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）タイプ···プルオーバー素材···裏起毛ポケット···あり季節感···春、秋、冬
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|シュプリーム
|商品の状態
|やや傷や汚れあり