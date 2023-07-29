最旬ダウン Mサイズ Supreme フーディー ジャスティン着用モデル パーカー

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17SS SUPREME シュプリーム Sleeve Patch Hooded Sweatshirt 袖 BOX LOGO ボックスロゴ スウェット パーカー (ネイビーM)ジャスティンビーバー が着用していました。公式オンラインで購入したので100%本物です。洗濯による多少の色あせがありますが綺麗だと思います。素人採寸で着丈：68cm身幅：53cm引っ越しに伴う荷物整理のため、出品します。カラー···ネイビー (黒に近いネイビー)袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）タイプ···プルオーバー素材···裏起毛ポケット···あり季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

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