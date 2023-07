★新春福袋2022★ NORTH 【THE FACE】WEATHER JACKET FREE ダウンジャケット

The North Face White LabelのWeather Free Jacketです。

サイズはXLサイズで新品未使用のものになります。

サイズ感ですが、身幅70肩幅58着丈76.5袖丈62.5程度です。

定価約30,000円ほどしたと思うので新品ですと破格の値段です。引っ越しに伴いまとまったお金が必要で出品しました。

多少の値下げも応じます。

是非この機会によろしくお願いします。

「THE NORTH FACE WHITE LABEL」

ノースフェイスのセカンドライン、韓国限定で発売されているレーベルになります。

アウトドア要素よりも、日常使いのカジュアル、ストリート、スポーツテイストなデザイン商品が多く、ノースフェイスの「ライフスタイルコレクション」に位置づけられています。

『WEATHER FREE JACKET』

タウンユースはもちろんアウトドアにも最適なマウンテンジャケットが登場。

防水性のある生地でどんな天気でも着用しやすい一着。デイリーユースはもちろん、登山や野外活動などアウトドアシーンにも大活躍です。

ベーシックながらもフロントには縦に大きくブランドロゴを、左胸・袖にもロゴを配したノースらしいデザインで取り入れやすい一着。

ジャケットの下にドローコードを施すなど、高い機能性もポイント。

春秋などの季節の変わり目から着用可。軽い着用感が特徴のユニセックスで愛用できる点も魅力です。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

