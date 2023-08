新版 29.0 NIKE AIR FORCE1 07 ナイキ エアフォース1 スニーカー

ご覧頂きありがとうございます☺︎

adidas samba OG 26cm

NIKE エアフォース1 エッセンシャル LV8と並んで人気のシリーズです☺︎

NIKE AIR FORCE1 07

ナイキ エアフォース1 07

❤︎オンライン購入の正規品

❤︎新品

❤︎未使用

❤︎NIKE箱付き

❤︎タグ付き

❤︎即購入OK

『サイズ』29.0㎝

『カラー』ホワイト / グリーン

ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします☺︎

メインカラー···ホワイト、グリーン

人気モデル···NIKE エアフォース1

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···ランニング/トレーニング

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

