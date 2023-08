SUPREME INK BLOT S/S TOP LAVENDER - L 22ss

シュプリーム インク ブロット トップ Tシャツ Lサイズ ラベンダー 2022SSモデル

◯商品に興味をもっていただきありがとうございます。プロフィールと併せて以下をお読みいただき、ご入札をお待ちしております。

【商品情報】

商品名:Ink Blot S/S Top

ブランド:Supreme

サイズ:L(公式採寸表→写真6枚目)

カラー:Lavender

購入先:Supreme公式オンラインストア

【商品説明】

使用状況:新品未使用。発売後唯一即完した人気カラー&人気サイズ。公式オンラインストアで購入しましたが、定価が高い上質なTシャツでしたので、着始めの機会を伺っているうちに結局着用せずに保管しておりました。胸元のインクロゴがプリントではなくフェルト生地のようになっていて高級感があります。似合う方に着ていただければ幸いです。

【注意事項】

・何卒プロフィールをご一読頂いた上でご購入ください。

・落札後のご入金・受け取り後の評価を24時間以内に可能な方のみ落札をお願いいたします。

・メルカリの規約上、たとえコメント交渉中でも、先に落札された方が購入可能な早い者勝ち制となりますのでご注意ください。

【その他】

その他不明点はコメント欄にてご質問ください(可能な限り24時間以内の返信を心掛けております)。

カラー...パープル ピンク

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...クルーネック

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

