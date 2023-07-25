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ショルダー付きのトートバッグです。
New York様専用 STARBUCKS PORTER ドラムバッグ S
A4サイズも入るサイズ感です。
ヤングアンドオルセン トートバッグ Ｍサイズ
【極美品】トリーバーチ トートバッグ シボ革 黒
お手入れしながら使用してました。
専用【美品】フェラガモ ガンチーニ ショルダーバッグ トートバッグ A4可
傷やスレなどの使用感や経年変化は見られますがまだまだお使いいただけます。
新品 マルニ ショッピングバッグ マルチピンク ストライプバッグ 本物
GUCCI スウィングトート トートバッグ 大きめ
#絵画 #革製品 #本革
エルベシャプリエ 1027N ナイロン船型トートM
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
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ご確認用です。、
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ショルダー付きのトートバッグです。A4サイズも入るサイズ感です。お手入れしながら使用してました。傷やスレなどの使用感や経年変化は見られますがまだまだお使いいただけます。#絵画 #革製品 #本革
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商品の状態
やや傷や汚れあり
超人気新品 トートバッグ ポールシニャック「マルセイユ港の眺め」 トートバッグ
375
12分钟前
超人気新品 トートバッグ ポールシニャック「マルセイユ港の眺め」 トートバッグ
¥
10,000
¥
8,500
(税込) 送料込み
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バッグ
トートバッグ
トートバッグ ポールシニャック「マルセイユ港の眺め」
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
9265c
1672
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (7)
超人気新品 トートバッグ ポールシニャック「マルセイユ港の眺め」 トートバッグ
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