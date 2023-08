▪️古着・ヴィンテージ商品を中心に販売しております▪️

☆フォロー割引(詳細はプロフィールか下記に記載)

#古着屋キャンベル

#古着屋キャンベル_sweat (スウェット/トレーナーまとめ)

#古着屋キャンベル_sports (スポーツ系まとめ)

ゴッサムエヌワイシー スウェットセットアップ(L)ブラック ロゴプリント 限定物



【NIKE(ナイキ)】

刺繍スウェットパーカー 刺繍スウッシュロゴ

ブルー メンズXL

90s usa製 Champion リバースウィーブ インディアン パーカー



激レアなナイキ

MLBニューヨーク・メッツ刺繍スウェットパーカー!

豪華刺繍としっかりした厚手生地が

高級感あるアイテム☆

XLビッグサイズは早い者勝ち!

◆◆◆商品説明◆◆◆

【サイズ】メンズXL (us L)

【カラー】ブルー

【詳細サイズ(素人採寸です)】

肩幅:約57cm

身幅:約67cm

着丈:約69cm

袖丈:約64cm

【ダメージ】

大きな傷のない美品です。

-------------------------------

★質問があればお気軽にコメントを♪

★この商品は古着です。

古着や新古品にご理解のある方のみご購入よろしくお願いします。

★古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ丁寧に個包装しております。

安心してお買い求めください。

・即購入OK

・土日祝日(長期連休)は連絡、配送をお休みしております。

-------------------------------

☆お得なフォロー割引きしております

①フォローする

②コメント欄よりフォローしたことをお伝え下さい

★15000円以上→500円引き

★10000円以上→300円引き

★5,000円以上→200円引き

★2,000円以上→100円引き

※必ず購入前に申請よろしくお願いします。

購入後は、受け付けることができませんのでご了承下さい。

すでにフォロー頂いている方はコメント欄よりお伝え下さい!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

▪️古着・ヴィンテージ商品を中心に販売しております▪️☆フォロー割引(詳細はプロフィールか下記に記載)#古着屋キャンベル#古着屋キャンベル_sweat (スウェット/トレーナーまとめ)#古着屋キャンベル_sports (スポーツ系まとめ)【NIKE(ナイキ)】刺繍スウェットパーカー 刺繍スウッシュロゴブルー メンズXL激レアなナイキMLBニューヨーク・メッツ刺繍スウェットパーカー!豪華刺繍としっかりした厚手生地が高級感あるアイテム☆XLビッグサイズは早い者勝ち!◆◆◆商品説明◆◆◆【サイズ】メンズXL (us L)【カラー】ブルー【詳細サイズ(素人採寸です)】肩幅:約57cm身幅:約67cm着丈:約69cm袖丈:約64cm【ダメージ】大きな傷のない美品です。 ------------------------------- ★質問があればお気軽にコメントを♪★この商品は古着です。古着や新古品にご理解のある方のみご購入よろしくお願いします。★古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ丁寧に個包装しております。安心してお買い求めください。・即購入OK・土日祝日(長期連休)は連絡、配送をお休みしております。------------------------------- ☆お得なフォロー割引きしております①フォローする②コメント欄よりフォローしたことをお伝え下さい★15000円以上→500円引き★10000円以上→300円引き★5,000円以上→200円引き★2,000円以上→100円引き※必ず購入前に申請よろしくお願いします。購入後は、受け付けることができませんのでご了承下さい。すでにフォロー頂いている方はコメント欄よりお伝え下さい!

