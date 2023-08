◎美品 MAURO GOVERNA マウロゴヴェルナ マウロゴベルナ バーガンディ カーフレザー シルバー金具 2WAY ハンドバッグ トート ショルダー

極美品 グッチ ヒステリア ボストンバッグ ゴールド レザー 丸型金具



【美品】LUPO白レザーバッグ スペイン製/ルポバルセロナ アルジェント

◎1985年に創業したイタリア・パルマのバッグメーカー。熟練した職人の手によって丁寧に作り上げられるバッグは、素材や縫製の良さもさることながら、洗練された独自のフォルムと使い勝手の良さが融合した秀逸なデザインが最大の魅力です。

最終値下げ mina perhonen wolf&flower エッグバッグ



サマンサベガ シンプルレザートートバッグ小

◎随所に上質感が漂う、イタリアンブランドならではのデザイン性の高さを堪能できるバッグです。

【美品】フランチェスコビアジア かごカゴバック 以前雑誌掲載



【Yves Saint Laurent】イヴ サンローラン『ミューズバッグ』

⭐︎ブランド

美品 IBIZA イビザ 本物 希少 クロコダイル バッグ ブラウン ワイン

MAURO GOVERNA/マウロゴヴェルナ

GUCCIシマレザーハンドバッグ(グレー)



【新品未使用】COACH シグネチャーキャンバススーベニアパッチビート

⭐︎サイズ

希少☆ルイヴィトン スピーディ35モノグラムボストンバッグ

横幅約30cm

CHANEL★激レア★ハートミラー★バニティ★シロ★ヴィンテージ★希少★入手困難

高さ約23cm

コーチ coach スワッガー ショルダーバッグ ハンドバッグ

マチ約12cm

ソフィーヒュルム ハンドバッグ 未使用品

持ち手約29cm

edit for lulu vanina バニーナ シルバー BAG バッグ

ショルダー約115cm

【人気色】マイケルコース 2way バケット クロスボディバッグ スリ 茶

A4収納不可

【美品】ルイヴィトン スピーディ25 LOUIS VUITTON



✨未使用級 セリーヌ ピロー 2way トリオンフ チャーム レザー 斜めがけ

⭐︎状態

【M1346-4195】 ヴィトン モノグラム アンプラント オンザゴー

多少の薄い汚れなどはございますが、大きな汚れや傷はなく良い状態ですのでまだまだお使い頂けます♪

❤️ほぼ新品❤️サンローラン クロコ サックドジュール ナノ 2way ハンド



希少カラー CELINE セリーヌ ラゲージ マイクロショッパー ハンドバッグ

⭐︎カラー

未使用・ プラダの三角マークのショルダーバッグです

VINO

超ド級のオーラ モラビト スカラ 28 パターンオーダー カーフ クロコダイル

(バーガンディ)

coach レーン キャリーオール カラーブロック



ルイヴィトン パピヨン ダミエ ハンドバッグ

⭐︎生産国

ミナペルホネン エッグバック オーダー品 PEACE

Made in Italy

ルイヴィトン♡ヴェルニ ウィルシャーPM



美品✨ルイヴィトン エピ ソルボンヌ ハンドバッグ A4収納可 レザー ブラック

⭐︎素材

VERSACE STYLED IN ITALY ヴェルサーチ スクエアバッグ

カーフレザー

【美品】保証カード有 CELINE セリーヌ バック 保証カード付 お揃い 茶色

シルバー金具

FURLA フルラ エレナ ハンドバッグ 2way



COACH コーチ ハンドバッグ ブラック 革バッグ ショルダーバッグ

⭐︎購入元

BURBERRY バーバリー ハンドバッグ ブラック レザー ノバチェック

大手ブランド買取店

【超超レア・美品・90's】Christian Dior ハンドバッグ

ストアのオークション(鑑定済み)

美品 アンテプリマ ラウンド 縦型 ワイヤー ハンドバッグ トートバッグ



LOUIS VUITTON ルイヴィトン LV×YK 草間彌生 アルマbb

⭐︎配送

希少 アリクイ 本革 ハンドバッグ

丁寧包装にて1〜2日程度で発送いたします。

プラダ ハンドバッグ カーキ 三角ロゴプレート ダイヤル錠

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

【新品】イアパピヨネ ブルックリンチャーム コラボボストンバッグ 馬



【美品】トッズ ハンドバッグ ステッチ ロゴ金具 オールレザー ブラウン

他にもバッグや財布など沢山出品しています♫

希少✨ヴィヴィアンウエストウッド ハンドバッグ ドラゴン 盾 オーブ ボーダー

↓こちらから飛べるので是非見て行ってください↓

ジルバイジルスチュアート ビジューロイヤルトート



HERMES♡エルメス ピコタンロック MM 22 エトゥープ D刻印

#ロイヤルブランド

オーストリッチ 本革 JRA認定 made in tokyo 鍵付き 美品

0606

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◎美品 MAURO GOVERNA マウロゴヴェルナ マウロゴベルナ バーガンディ カーフレザー シルバー金具 2WAY ハンドバッグ トート ショルダー◎1985年に創業したイタリア・パルマのバッグメーカー。熟練した職人の手によって丁寧に作り上げられるバッグは、素材や縫製の良さもさることながら、洗練された独自のフォルムと使い勝手の良さが融合した秀逸なデザインが最大の魅力です。◎随所に上質感が漂う、イタリアンブランドならではのデザイン性の高さを堪能できるバッグです。⭐︎ブランドMAURO GOVERNA/マウロゴヴェルナ ⭐︎サイズ横幅約30cm高さ約23cmマチ約12cm持ち手約29cmショルダー約115cmA4収納不可⭐︎状態多少の薄い汚れなどはございますが、大きな汚れや傷はなく良い状態ですのでまだまだお使い頂けます♪⭐︎カラーVINO(バーガンディ)⭐︎生産国Made in Italy ⭐︎素材カーフレザーシルバー金具⭐︎購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)⭐︎配送丁寧包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。他にもバッグや財布など沢山出品しています♫↓こちらから飛べるので是非見て行ってください↓#ロイヤルブランド0606

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

IACUCCIリュック ショルダーバッグ 3way バッグ チャコールグレーニナリッチ ハンドバッグ【FENDI】✨ピーカブー ミニ フェンディ 2WAY ハンドバッグ レザー超希少✨ボッテガ 2way ハンドバッグ イントレチャート ダークグレー【極美品】オーストリッチ ダチョウ グリーン ゴールド金具 南京錠 台形 緑ショルダーバッグsergio rossi【美品】フェラガモ ヴァラリボン バケツ型 ハンドバッグ ダークネイビー【華やかなカラーで♡】ルイヴィトン M40624 アルマPM オレンジ極美品・希少 濱野皮革工藝 ハマノ バッグ フォーマルバッグ オーストリッチレクサス ダレス2wayショルダーバッグ