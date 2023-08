25年以上前に購入し、未使用のまま保管していた物です。

GUCCI(グッチ)ビンテージ風コットンロゴTシャツRED サイズ M



Disney

保管に伴うたたみシワ、プリント部分に若干のシミあります。

《US古着》ビリーアイリッシュ バンド ロックT 半袖 Tシャツ メンズM

生地の傷み、プリントの割れなど無く経過年数の割に状態は良いかと思います。

ダブファクトリー ヴィンテージ 90年代



BURBERRYLondon

長期自宅保管の中古品にご理解頂ける方にお願い致します。

BRIEFING GOLF/モックネックシャツM ネイビー



タイムセール 古着90s FUBUフブ USAゲームシャツ オーバーサイズ M

発送の際は宅急便コンパクトを利用します。

ennoy / エンノイ S/S Border T-Shirt

カラー···ブラック

80's NEW KIDS ON THE BLOCK ヴィンテージ Tシャツ

袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

