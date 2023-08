ご覧いただきありがとうございます☆

ご覧いただきありがとうございます☆※ご質問・ご購入前に必ずプロフィールをお読み下さい。#cocoronpon28adidas Originals Stan Smith CF です♪サイズ 28㎝甲 天然皮革底 ゴム底製造が終了した希少な本革のベルクロタイプのスタンスミスです♪箱に少しダメージがあり、靴を包んでいる薄紙が破れています。未使用品ではございますが、自宅保管品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。出品を取りやめる場合もございますのでご了承下さい。お値下げ不可です。アディダス オリジナルス、スタンスミスコンフォート、グリーン、ホワイト、ベルクロ、レザー#stansmith#スタンスミススニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...レザー, ベルクロ

