【超目玉】 DENON TU-355新品アンテナ付き ラジオ

メーカー:DENON デノン

SONY ICF-2001D FM 長波 中波 短波 ラジオ BCL

TU-355

ソニー ラジカセ CF-6500 動作品 レトロ 【極上品】

動作確認済み

SONY ICF-EX5MK2 ソニー ポータブルラジオ



[昭和レトロ] ナショナル National ラジカセ RX-5600

定価:75,000円

SONY ICF-5800 スカイセンサー BCLラジオ 整備済動作品



DENON TU-355新品アンテナ付き

チューナー

SONY ホームラジオ SRF-V1BT [ワイドFM対応 /AM/FM]

1978年発売日本

多機能ダイナモライト

FM専用5連バリコンチューナー。

Victor Clavia RD-M2-P

小振りなサイズ、レトロなデザイン。

SONY XDR-64TV

トークも音楽もエッジの立たないウォームな音色が魅力です。

★最終値下げ！ 新品 Sangean WR-301 (FMラジオ)



激レア 希少 ナショナル 松下電器 ラジカセ RX-C46 未使用 昭和レトロ

新品のアンテナおつけします！

ラジカセ シャープ GF-919 カセット ラジオ SHARP



LUXMAN ラッスマン 真空管FMチューナー LXV-OT8 完成品

FM専用 5連バリコン W369xH147xD281mm 6.8kg

商品の情報 ブランド デノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

メーカー:DENON デノンTU-355動作確認済み定価:75,000円チューナー1978年発売日本FM専用5連バリコンチューナー。小振りなサイズ、レトロなデザイン。トークも音楽もエッジの立たないウォームな音色が魅力です。新品のアンテナおつけします！FM専用 5連バリコン W369xH147xD281mm 6.8kg

商品の情報 ブランド デノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

■■moton様専用■■サテライトラジオelite satelliteレトロ SONY CFS-686 ラジカセmakita MR113BSONY エナジー99 CFS-99 ラジカセ 昭和レトロ ジャンク品ほに様専用 XDR−55TV ICR−RS110M管理ナンバー3406