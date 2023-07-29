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【超目玉】 DENON TU-355新品アンテナ付き ラジオ

商品の説明

メーカー:DENON デノン
SONY ICF-2001D 　FM 長波 中波 短波 ラジオ BCL
TU-355
ソニー　ラジカセ　CF-6500　動作品　レトロ　【極上品】
動作確認済み
SONY ICF-EX5MK2 ソニー ポータブルラジオ

[昭和レトロ] ナショナル　National ラジカセ　RX-5600
定価:75,000円
SONY ICF-5800 スカイセンサー BCLラジオ 整備済動作品

DENON TU-355新品アンテナ付き
チューナー
SONY ホームラジオ SRF-V1BT [ワイドFM対応 /AM/FM]
1978年発売日本
多機能ダイナモライト
FM専用5連バリコンチューナー。
Victor Clavia RD-M2-P
小振りなサイズ、レトロなデザイン。
SONY XDR-64TV
トークも音楽もエッジの立たないウォームな音色が魅力です。
★最終値下げ！　新品 Sangean WR-301 (FMラジオ)

激レア　希少　ナショナル 松下電器　ラジカセ　 RX-C46 未使用　昭和レトロ
新品のアンテナおつけします！
ラジカセ　シャープ GF-919 カセット ラジオ SHARP

LUXMAN ラッスマン 真空管FMチューナー LXV-OT8 完成品
FM専用　5連バリコン　W369xH147xD281mm 6.8kg

■■moton様専用■■サテライトラジオelite satellite

商品の情報

ブランドデノン
商品の状態やや傷や汚れあり

レトロ　SONY CFS-686 ラジカセ

makita MR113B

SONY エナジー99 CFS-99 ラジカセ 昭和レトロ ジャンク品

ほに様専用　XDR−55TV　 ICR−RS110M管理ナンバー3406
メーカー:DENON デノンTU-355動作確認済み定価:75,000円チューナー1978年発売日本FM専用5連バリコンチューナー。小振りなサイズ、レトロなデザイン。トークも音楽もエッジの立たないウォームな音色が魅力です。新品のアンテナおつけします！FM専用　5連バリコン　W369xH147xD281mm 6.8kg

商品の情報

ブランドデノン
商品の状態やや傷や汚れあり

【超目玉】 DENON TU-355新品アンテナ付き ラジオ

29分钟前

【超目玉】 DENON TU-355新品アンテナ付き ラジオ

¥13,800 ¥11,730

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8ad244

 1925

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コメント (5)

8ad244
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DENON TU-355の仕様 デノン/デンオン

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