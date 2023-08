ご覧頂き誠にありがとうございます

kagechan様専用



A47 ヴィンテージ バナナリパブリック レザー コート ジャケット M-47

少し光沢感あるStyleのスエードブラックレザージャケットです。

レザージャケット(ライダースジャケット)



AVIREX ライダースジャケット ダブル

フロントはダブルジッパー&ボタン・袖にもジッパー付きで素材も柔らかく手触りも良くスタイリッシュなジャケットです。

カナダ製☆US古着【レザー・スエード ウエスタンテーラードジャケット】メンズXL

裏地はカラフルなデザインです【画像】

エンポリオアルマーニ ラムレザー ジャケット ライダース



rick owens レザージャケット インターシャ sサイズ

【ブランド名】

【セット】キャサリンハムネット ジャケット & BLACKLABEL パーカー

OF THE NEIGE STYLE オブザネージュスタイル

L.L.Bean レザージャケット



sugarhill レザージャケット

【サイズ表記】44 (日本サイズM相当)

アルファインダストリーズ フェイクムートン ライダースジャケット ミリタリー

サイズ的には少しゆったり目のサイズ感です

【激シブ】AVIREX アーミーメカニックジャケット古着ラムレザー黒 M



B'2nd レザー

【採寸】

comoli レザージャケット 希少 old コモリ

肩幅46㎝・身幅50㎝・袖丈66㎝・着丈63㎝ 素人採寸の為多少の誤差はご了承願います。

【LORENZO ASOLA】 ロレンツォアゾラ レザージャケット O977



未使用新品!KADOYA パンチングレザージャケット

【商品状態】 タグ付一部消し跡

☆値下げ☆ 本皮レザージャケット 豚革 メンズ Mサイズ

購入後着用せずカバーしてクローゼットにて

Maison Margiela マルジェラ 八の字 ライダース 44 16ss

保管の為、汚れや傷もなく綺麗な状態です。

60s ショット Schott ライダースジャケット リアルレザー ジャケット

スエードレザーの為シワや表面に革による素材上の特性はあります。

Next Stage ネクストステージ 茶色 レザージャケット 本革 スエード



【美品】EDWIN ALPHA G-1ジャケット

新品未使用ではありますが一度人の手に渡った品物ですのであくまで中古品としてご理解の程宜しくお願い致します。

NEIGHBORHOOD ボア付きダブルライダースジャケット



let it ride スエード ジャケット S Gジャン ビンテージ

他でも出品してますので売約になった場合には取り消しさせて頂きます。

【Y様専用】DIESEL レザージャケット サイズL



革ジャン ライダース レザーコート 古着 ビンテージ

値下げ交渉可能です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オブザネージュスタイル 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂き誠にありがとうございます少し光沢感あるStyleのスエードブラックレザージャケットです。フロントはダブルジッパー&ボタン・袖にもジッパー付きで素材も柔らかく手触りも良くスタイリッシュなジャケットです。裏地はカラフルなデザインです【画像】【ブランド名】 OF THE NEIGE STYLE オブザネージュスタイル【サイズ表記】44 (日本サイズM相当)サイズ的には少しゆったり目のサイズ感です【採寸】肩幅46㎝・身幅50㎝・袖丈66㎝・着丈63㎝ 素人採寸の為多少の誤差はご了承願います。【商品状態】 タグ付一部消し跡購入後着用せずカバーしてクローゼットにて保管の為、汚れや傷もなく綺麗な状態です。スエードレザーの為シワや表面に革による素材上の特性はあります。新品未使用ではありますが一度人の手に渡った品物ですのであくまで中古品としてご理解の程宜しくお願い致します。他でも出品してますので売約になった場合には取り消しさせて頂きます。値下げ交渉可能です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オブザネージュスタイル 商品の状態 新品、未使用

isamu katayama backlash ジャパンホースフードパーカー値下げ!ラウンジリザードレザーライダースakmwjkfactojunスウェットOLD GAP lether carcoat blackNoill sullen vintage ショート レザージャケット フライトVINTAGE VANSON DJCB 38InchG1 フライトジャケット 試着のみレザージャケット ジョルジオブラット サイズ4890s 3D立体ロゴ 獅子 鷲 本革 ダブルライダースジャケット