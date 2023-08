ご覧いただきありがとうございます。

お値引き&取り置き出来かねます。

!別出品しているものと一緒に購入頂ける方のみ、お値引きさせて頂きます!

他にもいろいろ出品しておりますので、よろしくお願いいたします。

ケイティ Katie コルセットデニムパンツです。

サイズ:XS

※S〜Mくらいのサイズ感だと思います。

ウエスト後ろのゴムがしっかり入っておりますので、履きやすいです。

3回ほど着用しました。

一度人の手に渡っているものなので神経質な方はご遠慮くださいませ。

少しでも気になる点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ケイティ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

