大注目 一度着用のみDrawerコットンフリルバックリボンノーカラーブラウス シャツ/ブラウス(七分/長袖)

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2021AW、Drawerのコットンフリルバックリボンノーカラーブラウスです。
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商品の情報
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※必ずプロフをご確認ください※【ブランド】Drawer ドゥロワー【カラー】ホワイト【サイズ】38着丈：71～75㎝ バスト：102㎝ 2021AW、Drawerのコットンフリルバックリボンノーカラーブラウスです。一度着用後クリーニングに出しました。汚れなどなく綺麗な状態です。定価 55,000円シーニュボーダーズアットバルコニーcygneザラドゥロワーdrawerドゥーズィエムクラスアパルトモンプラージュplageブラミンク yoriblaminkplageienaイエナ アドーア adoreユナイテッドアローズ ビームスエブールebureセブンテンsevententsurubymarikooikawaronhermanロンハーマンyokochanヨーコチャンohgamachattマチャットludlow ラドローオブリー obliヨリマーロンエノンフィMARONENONFEE色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ
商品の情報
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