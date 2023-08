✿ブランド

ESICA (エシカ)

<洗濯機可能>ジョーゼット シャーリング ワンピース

✿アイテム

クレープノースリーテーラージレ

クレープストレートパンツ

✿カラー

ベージュ

✿サイズ

Free

✿平置き寸法

【ジレ】

◆着丈→77cm

◆肩幅→64cm

◆身幅→60cm

◆袖丈→28cm (襟元から袖口まで)

【パンツ】

◆着丈→98cm

◆ウエスト→33cm

◆股上→33cm

◆股下→68cm

◆ワタリ幅→30cm

◆裾幅→22cm

(素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください)

✿状態

新品未使用、タグ付きです☺︎

傷や汚れなどなく、美品です✩.*˚

✿商品説明

清涼感のあるクレープ生地のテーラージレとストレートパンツのセットアップ。ハンサムな襟や美脚を狙えるセンタープレスが、大人びた風貌へと誘導。適度に脱力しているから、こなれて見える。ロゴTシャツやスニーカーでカジュアルダウンしてもおしゃれ。

※お色味は着用画像の方に近い感じです。

その他、不明点あればコメントよろしくお願い致します。

⭐︎他にも出品してます⭐︎

☟

#あちゃセットアップ

#あちゃワンピース

#あちゃ一覧

【備考】

★お値下げ可能なもの、おまとめ買い割引もできますので是非コメントくださいませ☺︎

★フォロー割り300円♡

(3000円以上お買い上げ&購入前にフォローしていただいた方は、300円お値引きいたしますのでコメントにてお知らせください♪ )

【注意事項】

※素人検品ですので、小さな傷や汚れの見落としがあることがありますのでご了承下さいませ。

※画像の小物などはつきません。

※キレイに畳んで発送致しますが畳みジワはご了承下さい。

※ 素人の自宅保管品です。神経質な方はご購入をお控え下さい。

※ 光の当たり具合や、ブラウザによって若干色味が違う場合がございます。

その他、 セオリー ミラオーウェン ウィムガゼット アッパーハイツ マザー イエナ グレースコンチネンタル ヤヌーク ドゥーズィエムクラス ハイク フォクシー ダイアンフォンファステンバーグ トゥモローランド 23区 アンタイトル マックスマーラ スピックアンドスパン

など出品しております☺︎

など出品しております☺︎

◆ 23061502H

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

