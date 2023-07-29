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2022年新作入荷 極美品アンテプリマワイヤー　2way チェーン ショルダーバッグ　ローズシルバー ショルダーバッグ

商品の説明

ANTEPRIMA アンテプリマ ワイヤーバッグ　チェーン付き ポシェット、ポーチバッグです。手編み。お色表示はローズですがアプリコットピンクにシルバーの華やかさが加わった感じです。
COACH コーチ ショルダーバッグ シグネチャー レディース

値下げしました！GUCCI グッチ GGデニム ショルダーバッグ 保存袋付き
5年前に正規Onlineショップにて購入。３時間使用後自宅保管した極美品。
美品 グッチ ワンショルダーバッグ GG柄 キャンバス レザー 肩掛け ブラウン

ADQ10 ヴァレンティノ 極美品 ロックスタッズ クロスボディバッグ
●サイズ
ショルダーバッグc ＃315
タテ16cm
かめ様専用☆トリーバーチ　巾着方ショルダーバッグ　黄色
ヨコ27cm
COACH ショルダーバッグ レザー　茶色
マチ2cm
ルメール　ミニカメラバッグ　ダークチョコレート
ショルダー117cm
ルイヴィトン　ソミュール30 ショルダーバッグ ブラウン モノグラム

JIMMY CHOO スタースタッズ ショルダーバッグ 黒
平置き実寸です。
良品✨J&M DAVIDSON カーニバル スタッズ ショルダーバッグ ネイビー

ショルダーバッグ　キルティング
●付属品
マルニMARNIトランク サフィアーノ ショルダーバッグ　ネイビー
ショルダーチェーン×1
PRADA アクセサリーポーチ　カーキ　三角プレートロゴ　ナイロン　正規品　本物
保存袋×1
ラルフローレンレディースショルダーバッグ
証明書×1
MARC JACOBSカメラバッグ WHITE MULTI SNOOPY 101
説明書×1
フェラガモのショルダーバック

Burberry(バーバリー)バッグ bag ほぼ新品
ショルダーチェーンは取り外し可能です。取り外してクラッチバッグやポーチとしてご利用できます。　　
【タグ付き 未使用級】トリーバーチ 2way ショルダーバッグ ロンビンソン

新品未使用！送料込み★Anya Hindmarch★ショルダーバッグ
ファスナー開閉なので使い勝手が良くパーティに利用するだけでなく旅行時の小物入れバッグとして便利です。
美品✨Chloe トートバッグ エデン ロゴ型押し フリンジ ブラック 黒

【希少】IL BISONTE ショルダーバッグ 三日月 ブラック 本革 可愛い
色違い持っているため、こちらは手放す事にしました。
極美品 イヴサンローラン YSL ショルダーバッグ

超美品 ケイトスペード バッグ フラワー ジャカード 03-23010610
●状態
美品♡フルラ ショルダーバッグ 2way チェーン ゴールド金具 レザー ピンク
一度（３時間）使用のみなのでワイヤーバッグ特有の伸びもなく、大変綺麗です。
【HIRO様専用】フルラ パイパー M 2wayショルダーバッグ クロスボディ

大人気 coach 新作 ウィロウ ショルダー トート バッグ ブラック
●カラー
ロエベ ショルダーバッグ レッド アナグラム 巾着 美品 ナッパレザー
ローズピンク系
美品✨ヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ サフィアーノ 銀オーブ 赤
シルバー

HERMES エルメス エヴリン gm レッド（ゴールド金具）

商品の情報

ブランドアンテプリマ
商品の状態未使用に近い

CHANEL✨シャネル マトラッセ　ホワイト　白　チェーンショルダーバッグ

専用です❣️購入しないでください❣️COACH コーチブランドショルダーバッグ

GUCCI　グッチ　ショルダーバッグ　GGキャンバス　ブラック
ANTEPRIMA アンテプリマ ワイヤーバッグ　チェーン付き ポシェット、ポーチバッグです。手編み。お色表示はローズですがアプリコットピンクにシルバーの華やかさが加わった感じです。5年前に正規Onlineショップにて購入。３時間使用後自宅保管した極美品。●サイズタテ16cmヨコ27cmマチ2cmショルダー117cm平置き実寸です。●付属品ショルダーチェーン×1保存袋×1証明書×1説明書×1ショルダーチェーンは取り外し可能です。取り外してクラッチバッグやポーチとしてご利用できます。　　ファスナー開閉なので使い勝手が良くパーティに利用するだけでなく旅行時の小物入れバッグとして便利です。色違い持っているため、こちらは手放す事にしました。●状態一度（３時間）使用のみなのでワイヤーバッグ特有の伸びもなく、大変綺麗です。●カラーローズピンク系シルバー

商品の情報

ブランドアンテプリマ
商品の状態未使用に近い

2022年新作入荷 極美品アンテプリマワイヤー　2way チェーン ショルダーバッグ　ローズシルバー ショルダーバッグ

13分钟前

2022年新作入荷 極美品アンテプリマワイヤー　2way チェーン ショルダーバッグ　ローズシルバー ショルダーバッグ

¥23,700 ¥13,272

(税込) 送料込み
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出品者

ca22f

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コメント (4)

ca22f
2022年新作入荷 極美品アンテプリマワイヤー　2way チェーン ショルダーバッグ　ローズシルバー ショルダーバッグ 2022年新作入荷 極美品アンテプリマワイヤー　2way チェーン ショルダーバッグ　ローズシルバー ショルダーバッグ

極美品アンテプリマワイヤー 2way チェーン ショルダーバッグ ローズ

極美品アンテプリマワイヤー 2way チェーン ショルダーバッグ ローズ


極美品アンテプリマワイヤー 2way チェーン ショルダーバッグ ローズ

極美品アンテプリマワイヤー 2way チェーン ショルダーバッグ ローズ


【楽天市場】【ANTEPRIMA公式】 アンテプリマ ワイヤーバッグ

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アンテプリマ(ANTEPRIMA) ワイヤー 2way チェーン ショルダーバッグ

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極美品アンテプリマワイヤー 2way チェーン ショルダーバッグ ローズ

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カテナ/レザーチェーン/シルバーゴールド

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【バッグ】ANTEPRIMA アンテプリマ ワイヤーバッグ チェーンショルダーバッグ ショルダーバッグ チェーンショルダー ブラック 黒 シルバー金具 【中古】【k】 | Blumin 楽天市場店

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