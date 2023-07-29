2022年新作入荷 極美品アンテプリマワイヤー　2way チェーン ショルダーバッグ　ローズシルバー ショルダーバッグ

ANTEPRIMA アンテプリマ ワイヤーバッグ チェーン付き ポシェット、ポーチバッグです。手編み。お色表示はローズですがアプリコットピンクにシルバーの華やかさが加わった感じです。

COACH コーチ ショルダーバッグ シグネチャー レディース



値下げしました！GUCCI グッチ GGデニム ショルダーバッグ 保存袋付き

5年前に正規Onlineショップにて購入。３時間使用後自宅保管した極美品。

美品 グッチ ワンショルダーバッグ GG柄 キャンバス レザー 肩掛け ブラウン



ADQ10 ヴァレンティノ 極美品 ロックスタッズ クロスボディバッグ

●サイズ

ショルダーバッグc ＃315

タテ16cm

かめ様専用☆トリーバーチ 巾着方ショルダーバッグ 黄色

ヨコ27cm

COACH ショルダーバッグ レザー 茶色

マチ2cm

ルメール ミニカメラバッグ ダークチョコレート

ショルダー117cm

ルイヴィトン ソミュール30 ショルダーバッグ ブラウン モノグラム



JIMMY CHOO スタースタッズ ショルダーバッグ 黒

平置き実寸です。

良品✨J&M DAVIDSON カーニバル スタッズ ショルダーバッグ ネイビー



ショルダーバッグ キルティング

●付属品

マルニMARNIトランク サフィアーノ ショルダーバッグ ネイビー

ショルダーチェーン×1

PRADA アクセサリーポーチ カーキ 三角プレートロゴ ナイロン 正規品 本物

保存袋×1

ラルフローレンレディースショルダーバッグ

証明書×1

MARC JACOBSカメラバッグ WHITE MULTI SNOOPY 101

説明書×1

フェラガモのショルダーバック



Burberry(バーバリー)バッグ bag ほぼ新品

ショルダーチェーンは取り外し可能です。取り外してクラッチバッグやポーチとしてご利用できます。

【タグ付き 未使用級】トリーバーチ 2way ショルダーバッグ ロンビンソン



新品未使用！送料込み★Anya Hindmarch★ショルダーバッグ

ファスナー開閉なので使い勝手が良くパーティに利用するだけでなく旅行時の小物入れバッグとして便利です。

美品✨Chloe トートバッグ エデン ロゴ型押し フリンジ ブラック 黒



【希少】IL BISONTE ショルダーバッグ 三日月 ブラック 本革 可愛い

色違い持っているため、こちらは手放す事にしました。

極美品 イヴサンローラン YSL ショルダーバッグ



超美品 ケイトスペード バッグ フラワー ジャカード 03-23010610

●状態

美品♡フルラ ショルダーバッグ 2way チェーン ゴールド金具 レザー ピンク

一度（３時間）使用のみなのでワイヤーバッグ特有の伸びもなく、大変綺麗です。

【HIRO様専用】フルラ パイパー M 2wayショルダーバッグ クロスボディ



大人気 coach 新作 ウィロウ ショルダー トート バッグ ブラック

●カラー

ロエベ ショルダーバッグ レッド アナグラム 巾着 美品 ナッパレザー

ローズピンク系

美品✨ヴィヴィアンウエストウッド ショルダーバッグ サフィアーノ 銀オーブ 赤

シルバー

商品の情報 ブランド アンテプリマ 商品の状態 未使用に近い

ANTEPRIMA アンテプリマ ワイヤーバッグ チェーン付き ポシェット、ポーチバッグです。手編み。お色表示はローズですがアプリコットピンクにシルバーの華やかさが加わった感じです。5年前に正規Onlineショップにて購入。３時間使用後自宅保管した極美品。●サイズタテ16cmヨコ27cmマチ2cmショルダー117cm平置き実寸です。●付属品ショルダーチェーン×1保存袋×1証明書×1説明書×1ショルダーチェーンは取り外し可能です。取り外してクラッチバッグやポーチとしてご利用できます。 ファスナー開閉なので使い勝手が良くパーティに利用するだけでなく旅行時の小物入れバッグとして便利です。色違い持っているため、こちらは手放す事にしました。●状態一度（３時間）使用のみなのでワイヤーバッグ特有の伸びもなく、大変綺麗です。●カラーローズピンク系シルバー

商品の情報 ブランド アンテプリマ 商品の状態 未使用に近い

HERMES エルメス エヴリン gm レッド（ゴールド金具）CHANEL✨シャネル マトラッセ ホワイト 白 チェーンショルダーバッグ専用です❣️購入しないでください❣️COACH コーチブランドショルダーバッグGUCCI グッチ ショルダーバッグ GGキャンバス ブラック