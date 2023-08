人気が高い 1st レア！米軍　USMC MAW Tシャツ　50's 前V Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品をご覧頂き、ありがとうございます。

バレンシアガ BALENCIAGA オーバーサイズポケットTシャツ



値下げ!WIND AND SEA Night And Shirt!

こちらは米軍 USMCのTシャツです。

80s オールドステューシー 半袖Tシャツ くすみピンクビジュー USA製



【人気デザイン】KENZO ケンゾー Tシャツ 3XL ワンポイント刺繍ロゴ

胸のプリント1st MAWは第1海兵航空団の事となります。

masa様専用 ダイナソージュニア Tシャツ



【新品タグ付き正規品】US Disney ダースベイダー Tシャツ

タグは無く、ボディのメーカーはわかりませんが、前Vが付き、横長のシルエットからビンテージだと購入時に説明を受けました。

Mサイズ!Needles タイダイデザインカットソー



キン肉マン 初期オリジナル 単行本 全巻購入特典 Tシャツ パーフェクトオリジン

何分、古いものですので、多少痛みはありますが、まだまだ充分に着て頂けるコンディションかと思います。

《激レア》ステューシー STUSSY☆古着 シャドーマン Tシャツ ブラック M



FUBU ゲームシャツ 90s

※サイズ表記が薄くて判別できないので、商品説明のサイズ欄は一応Mにしてあります。

3195 アメリカ直輸入 USA製 ティージェイズ Tシャツ バドワイザー 古着

実寸で見てもLはあるかと思いますが、ご判断頂けるようお願いします。

シュプリーム Supreme Multi Logo Tee



Supreme Body Snatchers Tee

実寸

【専用】ポールスミス 2枚セット

着丈約56㌢

早い者勝ち‼️GALLREY DEPT. Fucked Up Logo Tee

身幅約53㌢

BIOTOP 篠山紀信コラボTシャツ

となります。

【超希少 沖縄限定】FR2 月桃 エイサー Tシャツ Lサイズ【白】新品未開封



NIRVANA Heart-Shaped Box ヴィンテージTシャツ

是非、この機会に。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品をご覧頂き、ありがとうございます。こちらは米軍 USMCのTシャツです。胸のプリント1st MAWは第1海兵航空団の事となります。タグは無く、ボディのメーカーはわかりませんが、前Vが付き、横長のシルエットからビンテージだと購入時に説明を受けました。何分、古いものですので、多少痛みはありますが、まだまだ充分に着て頂けるコンディションかと思います。※サイズ表記が薄くて判別できないので、商品説明のサイズ欄は一応Mにしてあります。実寸で見てもLはあるかと思いますが、ご判断頂けるようお願いします。実寸着丈約56㌢身幅約53㌢となります。是非、この機会に。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

Kurt cobain Tシャツ XLサイズCLUBHAUS × ANTI COUNTORYCLUB × TANGRAMSTUSSY &KEBOZ &HUF 3点セット【早い者勝ち】VAULTROOM HELI RACE TEE / WHT XL