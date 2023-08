即購入大歓迎です。※2点以上のご購入の場合はおまとめ10%割引させて頂きますのでご購入お手続き前にコメントにてお知らせ下さいませ✨ バラ売り不可

●ジャケット

『NEWYORKER ニューヨーカー』

すっきりとしたシルエットとニュアンスのある織りが魅力の美シルエットジャケット。

お仕事からセレモニー・休日のお出かけまで、幅広いシーンに対応✨

ストレッチ性があり、快適な着心地もポイントです✨

定価約39,000円

カラー ブラック 黒

8分袖

背抜き裏地有り

ポケット有り

伸縮性有り

●スカート

『sab street my standard サブストリートマイスタンダード』

360度オシャレを魅せる、アシンメトリーロングプリーツスカートです✨

気分やスタイリングに合わせてプリーツの位置を変えられ、360度楽しめるスカートになっています✨

柔らかくストレッチの効いた素材で、ウエストは総ゴム仕様になっており、ストレスフリーな1枚✨

上品なシルエットで、オンオフに使える万能スカートです✨

定価17,600円

カラー ブラック 黒

手洗いOK✨

裏地有り

伸縮性有り

ウエストゴム有り

他にも多数セットアップ スーツを出品中です,

#Maのセットアップスーツ で検索してみて下さい♪

【サイズ】

S向け

平置き採寸

●ジャケット 7

肩幅35

身幅42

着丈 背面側中央襟付け根〜裾48

袖丈 肩から約55.5 折り返し可

●スカート 9

ウエスト 32

総着丈79.5

※着画モデル身長166㎝48kg

【素材】

画像をご参照下さい。

【状態】

特筆マイナス事項無くとても綺麗なお品物です。

新品ではございませんので神経質な方はご購入お控えくださいませ。

衣類発送時のたたみ皺はご了承願います。

#卒園式

#卒業式

#入園式

#入学式

#結婚式

#お呼ばれ

#パーティ

#七五三

#お宮参り

#レディーススーツ

#フォーマル

#フォーマルスーツ

#セレモニースーツ

#ママスーツ

#同窓会

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ニューヨーカー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

