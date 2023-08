当ショップの

Nintendo ゲームボーイカラー ハローキティ Hello Kitty

●商品

new 3ds

カラー ホワイト

●付属品

本体

タッチペン

AC充電アダプター

●状態

動作確認済

本体初期化済

使用に伴う小傷やスレはございますが目立つ大きな傷や汚れはございません。

綺麗な状態だと思いますが、あくまで中古品であることにご理解の上ご購入下さい。

商品の状態は基本的に写真で判断願います。

判りづらい点は遠慮なくご質問下さい^_^

※使用期間の記載がないものは不明とさせていただきます。

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 目立った傷や汚れなし

